Der SPD-Orts­ver­ein Bai­ers­dorf hat auf sei­ner Mit­glie­der­ver­samm­lung einen neu­en Vor­stand gewählt. Nach 15 Jah­ren im Amt gibt Mat­thi­as Götz den Orts­ver­eins­vor­sitz an Tho­mas Voit ab.

Mit einem Ergeb­nis von 100% hat die SPD Bai­ers­dorf auf ihrer Mit­glie­der­ver­samm­lung, die pan­de­mie­be­dingt unter 2G-Auf­la­gen erfolgt ist, für Tho­mas Voit als ihren neu­en Vor­sit­zen­den votiert.

Tho­mas Voit ist 20 Jah­re alt und stu­diert Rechts­wis­sen­schaf­ten an der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät in Erlan­gen. Seit letz­tem Jahr sitzt er im Bai­ers­dor­fer Stadt­rat und ver­tritt die SPD dort im „Hauptverwaltungs‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss“, „Rech­nungs­prü­fungs­aus­schuss“ und „Jugend­aus­schuss“ sowie als „Feu­er­wehr­stadt­rat“. Inner­par­tei­lich ist er Mit­glied des Kreis­vor­stan­des Erlan­gen-Höchstadt und des Unter­be­zirks­vor­stan­des Erlan­gen. Als sei­ne Haupt­zie­le for­mu­lier­te er eine stär­ke­re Rück­kopp­lung der Frak­ti­on in den Orts­ver­ein hin­ein und das Erar­bei­ten von lang­fri­sti­gen kom­mu­nal­po­li­ti­schen Leit­li­ni­en für die kom­men­den Jahre.

Mit gro­ßem Applaus wur­de Mat­thi­as Götz bedacht, der nach 15 Jah­ren den Vor­sitz des Orts­ver­eins abgab. Als Frak­ti­ons­spre­cher im Stadt­rat wird er der SPD Bai­ers­dorf aller­dings wei­ter erhal­ten bleiben.

Auch die Vor­stand­schaft stand zur Wahl. Ihr gehö­ren fort­an Eva Ehr­hardt-Odör­fer, Alex­an­dra Kät­scher und Rai­ner Wansch als stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de, Björn Ebelt als Kas­sier sowie Domi­nik Her­tel, Mathi­as Starick und Bernd Lang­hans als Bei­sit­zer an. Alex­an­dra Kät­scher besetzt zusätz­lich das Amt einer Frau­en­be­auf­trag­ten. Bernd Lang­hans wur­de als Mit­glie­der­be­auf­trag­ter gewählt.