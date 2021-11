„Aktiv gegen Einsamkeit“

Ein­sam­keit, gera­de im Alter, ist ein The­ma, das nicht zuletzt durch Coro­na noch an Bedeu­tung gewon­nen hat. Die Mal­te­ser sind schon seit vie­len Jah­ren mit ihren ver­schie­de­nen Ange­bo­ten, gera­de auch im Bereich der Senio­ren­ar­beit, aktiv in der Bekämp­fung der Ein­sam­keit. Durch das vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um geför­der­te Pro­jekt Mit­ein­an­der-Für­ein­an­der sol­len nun an ver­schie­de­nen Stand­or­ten in ganz Deutsch­land noch wei­te­re Ange­bo­te ent­ste­hen – auch in Bay­reuth, Kulm­bach und Altenkunstadt.

„Das Pro­jekt ver­folgt ver­schie­de­ne Zie­le: Zum einen wol­len wir das The­ma Ein­sam­keit ent­ta­bui­sie­ren und die­sem kon­kre­te Ange­bo­te ent­ge­gen­set­zen, zum ande­ren wol­len wir neue Zugangs­we­ge zu Senio­rin­nen und Senio­ren aus­pro­bie­ren und nicht zuletzt wol­len wir mit haupt­amt­li­cher Unter­stüt­zung vor Ort neue ehren­amt­li­che Ange­bo­te zur Unter­stüt­zung von Senio­rin­nen und Senio­ren auf­bau­en“, fasst Danie­la Eid­loth, Lei­tung sozia­le Ange­bo­te im Haupt- und Ehren­amt der Mal­te­ser im Erz­bis­tum Bam­berg zusammen.

Aktu­ell sind die Mal­te­ser auf der Suche nach einem Koor­di­na­tor (m/​w/​d) am Stand­ort Bay­reuth, um die beschrie­be­ne haupt­amt­li­che Unter­stüt­zung gewähr­lei­sten zu können.

Zu den Auf­ga­ben gehört neben der Kon­zep­tio­nie­rung und dem Auf­bau neu­er Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te die Gewin­nung, Qua­li­fi­zie­rung und Beglei­tung der Ehren­amt­li­chen sowie Öffent­lich­keits­ar­beit und wei­te­re admi­ni­stra­ti­ve Tätig­kei­ten. Die Stel­le ist in Teil­zeit mit 16 Stun­den pro Woche zu besetzen.

Wer also dazu bei­tra­gen will, aktiv gegen Ein­sam­keit ein­zu­tre­ten und neue Ange­bo­te zu eta­blie­ren, der bewirbt sich bit­te direkt auf dem Mal­te­ser-Job­por­tal https://​jobs​.mal​te​ser​.de/​d​e​/​j​o​b​-​o​f​f​e​r​-​l​i​s​t​/​j​o​b​-​d​e​t​a​i​l​/​1​4​4​3​.​h​tml