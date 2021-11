Auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on muss das für kom­men­den Sonn­tag, den 28.11., um 18 Uhr geplan­te Bene­fiz­kon­zert „Weih­nach­ten für alle“ der Forch­heim Wohl­fahrts­ver­bän­de in der Klo­ster­kir­che aus­fal­len. Die pan­de­mie-beding­ten Umstän­de, die sich viel­leicht noch wei­ter ver­schär­fen, machen die Durch­füh­rung im Moment nicht trag­bar. Das Kon­zert soll nach Bes­se­rung der Lage im näch­sten Jahr nach­ge­holt wer­den. Bereits gekauf­te Kar­ten kön­nen an der VVK-Stel­le zurück­ge­ge­ben wer­den oder als Bei­trag für die Weih­nachts­ak­ti­on „Weih­nach­ten für alle“, deren Erlös an bedürf­ti­ge Fami­li­en in Stadt und Land­kreis Forch­heim geht, bei­gesteu­ert werden.