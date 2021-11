Am ersten Advents­wo­chen­en­de wird es hell in der und um die Stadt­kir­che Bay­reuth. Die tra­di­tio­nel­le ‚Nacht der Lich­ter‘ fin­det am Frei­tag, den 26.11. um 19 Uhr unter dem Titel ‚Trotz Dun­kel­heit Licht‘ in der Stadt­kir­che statt. Ein Team um Jut­ta Gey­r­hal­ter aus dem Evan­ge­li­schen Erwach­se­nen­bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te und Pfar­rer Dr. Car­sten Brall und Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann der Stadt­kir­chen­ge­mein­de hat die­se atmo­sphä­risch dich­te, got­tes­dienst­li­che Stun­de mit Klän­gen aus Tai­zé vor­be­rei­tet. Ker­zen ver­brei­ten sanf­ten Licht­schein und das Kam­mer­or­che­ster der Stadt­kir­che erklingt.

Am Sams­tag, den 27.11. fin­det um 17 Uhr der Inter­na­tio­na­le Got­tes­dienst in der Stadt­kir­che statt. Das Team um Regio­nal­bi­schö­fin Dr. Doro­thea Grei­ner hat den Got­tes­dienst vor­be­rei­tet, es pre­di­gen Dekan Dr. Manuél Cegla­rek (Bad Berneck) und Pfar­rer Jonas Moß­dorf (Leu­polds­grün).

Der Got­tes­dienst zum ersten Advent, am 28.11. um 10 Uhr in der Stadt­kir­che wird von Dekan Jür­gen Hacker geleitet.

Eben­falls am ersten Advent ist um 17 Uhr die Erleuch­tung des Herrn­hu­ter Sterns zwi­schen den bei­den Stadt­kir­chen­tür­men. Zu Posau­nen­klän­gen hören und sin­gen wir open air belieb­te Advents­lie­der, die Lei­tung hat Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall.

Am glei­chen Abend fin­det um 19 Uhr die erste ‚Sunday Evening Church – öku­me­ni­scher Advent im Dub­li­ner‘ statt. Das größ­te deut­sche Irish Pub Dub­li­ner in Bay­reuth und die Evan­ge­li­sche Jugend Bay­reuth Bad Berneck (EJ BBB) gestal­ten in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt­kir­chen­ge­mein­de, der evan­ge­lisch-refor­mier­ten Kir­chen­ge­mein­de in Bay­reuth, der Evan­ge­li­schen und der Katho­li­schen Hoch­schul­ge­mein­de, der Fach­stel­le für kath. Kin­der- und Jugend­ar­beit, dem kath. Seel­sor­ge­be­reich Bay­reuth und dem Bund der Deut­schen Katho­li­schen Jugend Bay­reuth an den vier Advents­sonn­ta­gen ein beson­de­res vor­weih­nacht­li­ches Erleb­nis im Dub­li­ner. Die erste Sunday Evening Church ist am 28.11.21 und steht unter dem Mot­to „Türen auf“. Die Besu­cher sind dazu ein­ge­la­den, dar­über nach­zu­den­ken, wann sich in ihrem Leben Türen für etwas Neu­es geöff­net haben. Die Ver­an­stal­tung wird musi­ka­lisch unter­malt von „ Kat­ie – finest Pub­mu­sic“, eine Band, die Gos­pel und ande­re Musik­stücke zum Besten gibt. Die Lei­tung des ersten Abends haben Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall und Elmar Fer­tig-Dip­pold von der Evan­ge­li­schen Jugend.

Bit­te infor­mie­ren Sie sich über www​.stadt​kir​che​-bay​reuth​.de bzw. www​.ej​-bbb​.de über die aktu­el­len Sicherheitsbedingungen.