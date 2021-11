Sai­son 2021 vor­zei­tig beendet

Die Coro­na-Pan­de­mie hat auch 2021 das Deut­sche Kame­ra­mu­se­um in Plech aus­ge­bremst – jeden­falls was die öffent­lich wahr­nehm­ba­ren Ver­an­stal­tun­gen und Aus­stel­lun­gen angeht. Und auch die Besu­cher­zah­len waren in die­ser Sai­son (die erst am 6. Juni begin­nen konn­te) nicht gera­de berau­schend. Doch auch in die­sem Jahr, dem zehn­ten sei­nes Bestehens, wur­de das Ple­cher Muse­um wie­der ein gro­ßes Stück nach vor­ne gebracht. Das wer­den auch die Besu­cher erken­nen, wenn die gera­de vor­zei­tig begon­ne­ne Win­ter­pau­se am Sonn­tag, 6. Febru­ar 2022, endet – wenn es Coro­na zulässt…

Viel Arbeit in Winterpause

Bedingt durch die Coro­na-ver­ur­sach­te unfrei­wil­li­ge Ver­län­ge­rung der übli­chen Win­ter­pau­se um vier Mona­te konn­ten 2021 Arbei­ten im Muse­um vor­ge­nom­men wer­den, die bei lau­fen­dem Betrieb unmög­lich durch­zu­füh­ren gewe­sen wären: Vitri­nen wur­den neu grup­piert, um wei­te­re The­men­be­rei­che erwei­tert und die Bestän­de etwa an Dia­pro­jek­to­ren, Ver­grö­ße­rer oder Film­ka­me­ras, die bis­lang auf alle drei Depots ver­teilt waren, wur­den jeweils an einem Ort zusammengeführt.

Bei­spiels­wei­se konn­ten erst­mals die in mehr als zehn Jah­ren ange­sam­mel­ten 800 (in Wor­ten: acht­hun­dert!) Dia­pro­jek­to­ren und Later­nae Magi­cae gesich­tet, sor­tiert, foto­gra­fiert und kata­lo­gi­siert wer­den, wie aus einer Pres­se­mit­tei­lung mit der Jah­res­bi­lanz des Kame­ra­mu­se­ums her­vor­geht: Vor­stands­mit­glied Wolf­gang Schand­erl aus Nürn­berg nahm sich in vie­len Wochen Urlaub und Dut­zen­den von Sonn- und Fei­er­ta­gen die­ser Sisy­phus­ar­beit an: Fer­tig wird er näm­lich nie wer­den, denn lau­fend erhält das Muse­um wei­te­re sel­te­ne Exem­pla­re über­eig­net. Aber jetzt sind die­se Schät­ze „geho­ben“ und wer­den im Lau­fe des Jah­res 2022 via Inter­net den Samm­lern und Foto­hi­sto­ri­kern als eine Art digi­ta­lem Lexi­kon zugäng­lich gemacht werden.

Das soll nach und nach mit allen über 20.000 Samm­lungs­stücken gesche­hen, die am Schluss in einer Art digi­ta­ler Inven­tar­li­ste von Inter­es­sen­ten welt­weit recher­chiert und abge­ru­fen wer­den kön­nen. Ein neu­es Allein­stel­lungs­merk­mal unter den deut­schen Fotomuseen.

Seit Mona­ten lau­fen im Hin­ter­grund inten­si­ve Vor­be­rei­tun­gen zum Relaunch des Inter­net­auf­tritts www​.kame​ra​mu​se​um​.de, des­sen Ursprün­ge jetzt immer­hin 25 Jah­re zurück­lie­gen und des­sen Tech­nik und Design doch sehr in die Jah­re gekom­men sind. Inzwi­schen sind gigan­ti­sche 30.000 Datei­en mit ins­ge­samt 2,5 Giga­byte online, davon etwa 17.000 Fotos. Im Durch­schnitt besu­chen 50.000 Men­schen welt­weit pro Monat die Inter­net­sei­ten des Kameramuseums.

Die­se Viel­falt an Infor­ma­tio­nen in ein neu­es System mög­lichst auto­ma­ti­siert zu über­tra­gen, dabei die wich­tig­sten Links zu erhal­ten, aber „dem über Jah­re wuchern­den Wild­wuchs“, so Muse­ums­lei­ter Kurt Tau­ber selbst­kri­tisch, eine über­sicht­li­che neue Struk­tur zu geben, „wird uns auf Jah­re hin­aus beschäf­ti­gen“, ist sich der heu­te 70-Jäh­ri­ge sicher, der in den letz­ten 25 Jah­ren die­ses Wis­sen hob­by­mä­ßig allei­ne zusam­men­ge­tra­gen und Sei­te für Sei­te ver­öf­fent­licht hat.

Das moder­ni­sier­te und auch für Smart­pho­nes opti­mier­te Web­an­ge­bot geht dann in die Ver­ant­wor­tung des För­der­ver­eins Deut­sches Kame­ra­mu­se­um in Plech e.V über, der sich im ver­gan­ge­nen Jahr eben­falls orga­ni­sa­to­risch neu auf­ge­stellt hat, um die Ple­cher Ein­rich­tung zukunfts­si­cher zu machen.

In der Haupt­ver­samm­lung Ende Juni wähl­ten die 20 anwe­sen­den oder per Video­kon­fe­renz zuge­schal­te­ten Mit­glie­der den bis­he­ri­gen Schatz­mei­ster Tho­mas Wan­ka (Bay­reuth) zum neu­en ersten Vor­sit­zen­den, der gleich­zei­tig wei­ter das Amt des Schatz­mei­sters aus­übt. Zum zwei­ten Vor­sit­zen­den rückt der bis­he­ri­ge Bei­sit­zer Andre­as Wolf (Bind­lach) auf, der bis­he­ri­ge Vize Kurt Tau­ber (Peg­nitz), der nun auch offi­zi­ell Muse­ums­lei­ter ist, wur­de zum ersten Ehren­mit­glied des För­der­ver­eins ernannt. Der Grün­dungs­vor­sit­zen­de des För­der­ver­eins, Plechs Bür­ger­mei­ster Karl­heinz Escher, der zusam­men mit Andre­as Wolf und Tau­ber das Muse­um nach Plech geholt hat­te, arbei­tet im Vor­stand wei­ter­hin als Bei­sit­zer mit.

Die Ver­tei­lung der immer grö­ßer und viel­sei­ti­ger wer­den­den Auf­ga­ben auf mehr Schul­tern als bis­her führ­te schon Wochen spä­ter zu einer „gene­ral­stabs­mä­ßig geplan­ten und prä­zi­se durch­ge­führ­ten Akti­on, die bis­her ein­ma­lig war in der zehn­jäh­ri­gen, durch­aus ereig­nis­rei­chen Geschich­te des Deut­schen Kame­ra­mu­se­ums in Plech“, wie Vor­sit­zen­der Tho­mas Wan­ka nicht ohne Stolz berich­tet. Mit zwei voll bela­de­nen Hoch­dach-Sprin­tern hol­ten Wan­ka und Wolf­gang Schand­erl eine rie­si­ge Spen­de foto­gra­fi­scher und foto­hi­sto­ri­scher Arti­kel aus dem rund 450 Kilo­me­ter ent­fern­ten Bad Lippspringe.

Der ehe­ma­li­ge hoch­ka­rä­ti­ge Agfa-Mana­ger Die­ter Scha­de hat­te dem Ple­cher Muse­um nach jah­re­lan­gen Ver­hand­lun­gen sei­ne mehr als 3.000 Posi­tio­nen umfas­sen­de Samm­lung über­eig­net, die neben Hun­der­ten von Foto­ap­pa­ra­ten auch eine Unmen­ge an „Agfa-Devo­tio­na­li­en“ beinhal­te­te. Drei Mona­te lang wur­den die­se Schät­ze in einer eigens ange­mie­te­ten 500-Qua­drat­me­ter-Hal­le in Plech gesich­tet, sor­tiert und foto­gra­fiert. In einem sehr erfolg­rei­chen Son­der­ver­kauf konn­ten mit Ein­ver­ständ­nis des Spen­ders dop­pelt vor­han­de­ne Exem­pla­re an Samm­ler aus ganz Euro­pa wei­ter­ge­ge­ben wer­den – auch eine Ersatz­ver­an­stal­tung für die schon zwei­mal wegen Coro­na aus­ge­fal­le­nen Ple­cher Foto- und Filmbörsen.

Agfa-Son­der­vi­tri­nen

2022 sol­len die­se „auf­re­gen­den Neu­zu­gän­ge“ (Muse­ums­lei­ter Kurt Tau­ber) in einer Son­der­aus­stel­lung „Agfa-Samm­lung Die­ter Scha­de“ der Öffent­lich­keit „live“ prä­sen­tiert wer­den. Und sämt­li­che Agfa-Expo­na­te, auch die, die im Muse­um aus Platz­grün­den nicht aus­ge­stellt wer­den kön­nen, sol­len spä­ter in einer digi­ta­len Aus­stel­lung den Muse­ums­freun­den im Inter­net gezeigt wer­den. Ob frei zugäng­lich wie bis­her oder hin­ter einer Bezahl­schran­ke gegen einen klei­nen Obo­lus wird noch diskutiert.

Start ins Jahr 2022 mit „opti­mi­sti­scher“ Foto­aus­stel­lung: Land­schafts­fo­tos aus dem Raum Garmisch-Partenkirchen

Eini­ge Foto­aus­stel­lun­gen sind in der Pla­nung und gleich zum Sai­son­start – ange­peilt wird der 6. Febru­ar – gibt es „hei­le Welt“ in Bil­dern: Präch­ti­ge Land­schafts­fo­tos aus der Gebirgs­re­gi­on um Gar­misch-Par­ten­kir­chen. Der Foto­a­ma­teur Adri­an Vesa wird damit bewei­sen, dass man vor allem einen siche­ren Blick für das sich anbie­ten­de Motiv und nicht immer eine teu­re Foto­aus­rü­stung braucht, um per­fek­te Auf­nah­men zu machen. Vesa hat meist nur sein Smart­pho­ne dabei, wenn er berufs­be­dingt auch oft zu sehr frü­her Stun­de im Gebir­ge unter­wegs ist. Ob die wei­te­ren Aktio­nen und Work­shops, die bereits in der Pla­nung sind, ver­wirk­licht wer­den kön­nen, hängt vor allem von der wei­te­ren Ent­wick­lung der Coro­na-Pan­de­mie ab.

Info:

Mehr auf der Home­page des Muse­ums unter www​.kame​ra​mu​se​um​.de. Die wich­tig­sten 37 Sta­tio­nen im Muse­um kön­nen auch jeder­zeit digi­tal per kosten­lo­sem Audio­gui­de von zuhau­se aus besich­tigt wer­den: https://​www​.kame​ra​mu​se​um​.de/​a​u​d​i​o​g​u​i​de/.