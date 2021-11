Forch­heim. Bei „Weih­nach­ten für alle“ am ersten Advent gibt es in der Klo­ster­kir­che erst­mals eine Tanz­dar­bie­tung. Das Bene­fiz­kon­zert 2021 „Weih­nach­ten für alle“ am ersten Advents­sonn­tag, 28. Novem­ber 2021, um 18 Uhr in der Forch­hei­mer Klo­ster­kir­che soll statt­fin­den. Dazu hat sich die Kreis-Arbeits­ge­mein­schaft der Wohl­fahrts­ver­bän­de ent­schlos­sen. Die durch die Pan­de­mie ver­an­lass­ten Rege­lun­gen wer­den beach­tet und kon­trol­liert, also 2 G (geimpft, gene­sen) und Abstand in den Bän­ken. Die Zahl der Besu­cher muss des­halb begrenzt blei­ben. Es gibt drei Vor­ver­kaufs­stel­len: AWO Forch­heim (Tel. 3209911), Bücher­stu­be an der Mar­tins­kir­che (Tel. 14500) und Buch­hand­lung Blau­es Stäf­fa­la (Tel. 670567).

Die Spen­den­ak­ti­on „Weih­nach­ten für alle“ gibt es in Stadt und Land­kreis seit über 50 Jah­ren. Seit 2008 wird ein Forch­heim ein Bene­fiz­kon­zert mit Künst­lern aus der Regi­on ver­an­stal­tet, ein wei­te­res Kon­zert hat in Herolds­bach Alt­bür­ger­mei­ster Richard J. Gügel initi­iert. Wegen Coro­na muss­te das Kon­zert 2020 abge­sagt wer­den, eben­so das Kon­zert in die­sem Jahr in Eggols­heim. Es ist den Mit­wir­ken­den und Orga­ni­sa­to­ren hoch anzu­rech­nen, dass sie trotz der ein­schrän­ken­den Umstän­de bereit sind, sich für die­se Akti­on einzubringen.

Zum ersten Mal gibt es beim Bene­fiz­kon­zert eine Tanz­dar­bie­tung von der Tanz­schu­le „Tanz­punkt“ in Eggols­heim. Kir­sten Rich­ter bie­tet hier moder­nen und zeit­ge­nös­si­schen Tanz für Kin­der ab 4 Jah­ren an und hat sich mit ihren gro­ßen Tanz­shows, wo alle Tanz­schü­ler mit­wir­ken dür­fen, einen Namen gemacht. Die Stücke schreibt sie selbst und man darf sich auf zwei Dar­bie­tun­gen freuen.

A capel­la und Gitarre

Aus Erlan­gen kommt die A capel­la-Gesangs­grup­pe Spi­rA­mor. Seit 2011 bie­tet sie Kon­zer­te auf hohem Niveau mit Madri­ga­le, Klas­sik, Roman­tik, Jazz, Pop und Rock. Nach Kon­zer­ten im Land­kreis tritt Spi­rA­mor erst­mals in Forch­heim auf. Alex­an­der Feser ist in Forch­heim kein Unbe­kann­ter. Der frei­be­ruf­li­che Gitar­ren­leh­rer spiel­te in ver­schie­de­nen Bands von Pop bis Gipsy (mit der Grup­pe Swing Con­nec­tion wirk­te er bereits bei einem Bene­fiz­kon­zert mit) und gestal­tet heu­te Auf­trit­te mit der klas­si­schen Gitar­re oder mit elek­tro­ni­schen Loo­ps zur eige­nen Sound­be­glei­tung, teil­wei­se mit Gesang.

Lesun­gen „durch die Blume“

Den Bei­trag „Lesung“ hat die Diplom­bio­lo­gin Dr. Elke Pucht­ler aus Adels­dorf über­nom­men. Die Fas­zi­na­ti­on „Natur und Gesund­heit“ führ­te sie zu ihrem Beruf als Heil­prak­ti­ke­rin, ihre Freu­de an der sinn­li­chen und heil­kräf­ti­gen Welt der Düf­te ver­an­lass­te sie, sich für den Aro­ma­gar­ten der Uni­ver­si­tät Erlan­gen zu enga­gie­ren. Aus ihrer Lei­den­schaft für die The­men Gar­ten, Heil­pflan­zen, Kräu­ter, Natur und Umwelt ent­ste­hen ihre Geschich­ten. Etwas „durch die Blu­me sagen“ wird Elke Pucht­ler beim Bene­fiz­kon­zert mit ihren Beiträgen.