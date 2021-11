Wie bereits auf unse­rer KIS-Home­page www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.de mit­ge­teilt, haben wir für die Wei­ter­füh­rung unse­res Pro­gramms für das Win­ter­halb­jahr 21/22 den letzt­end­li­chen Beschluss des Baye­ri­schen Land­tags vom 23. Novem­ber 2021 abgewartet.

Dem­nach wur­de die bis­her gül­ti­ge baye­ri­sche Ver­ord­nung für Ver­an­stal­tun­gen unter 2G-Bedin­gun­gen ver­schärft , so dass ab jetzt für alle kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen 2G+ Bedin­gun­gen (mit Test für alle; Mas­ken­pflicht) und Reduk­ti­on der Sitz­plät­ze auf 25% gel­ten. Die KIS sagt unter die­sen Bedin­gun­gen ihr gesam­tes Pro­gramm ab und ver­legt alle ver­schieb­ba­ren Ver­an­stal­tun­gen auf einem spä­te­ren, gün­sti­ge­ren Zeitpunkt.

Wir hal­ten es für eine Zumu­tung allen an Kul­tur inter­es­sier­ten Bür­gern gegen­über, dass man mit der jet­zi­gen Rege­lung den Ein­druck erweckt, als könn­ten kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen nach wie vor statt­fin­den. Noch mehr: die Absa­gen oder Ver­schie­bun­gen ver­ur­sa­chen für die Ver­an­stal­ter (auch die KIS) immense Mehr­ko­sten (z. B. Pro­gramm­fly­er, Druck von Ein­tritts­kar­ten, Pla­ka­ten), an die nie­mand denkt, gar nicht zu reden von den Künst­lern, denen jeg­li­che Ein­nah­men fehlen.

Für alle, die sich auf die ange­kün­dig­ten und vor­be­rei­te­ten Ver­an­stal­tun­gen gefreut haben, tut uns das sehr leid. Aber wir bit­ten auch um Ver­ständ­nis, dass zu die­sen Bedin­gun­gen kul­tu­rel­le Ver­an­stal­tun­gen nicht mehr durch­ge­führt wer­den können.

Die Advents- und Vor­weih­nachts­zeit wird zumin­dest bezüg­lich öffent­li­cher Ver­an­stal­tun­gen lei­der nicht nur in Bad Staf­fel­stein recht trist ver­lau­fen. So hat­ten wir vor, neben den geplan­ten Events am Weih­nachts­markt auch einen „Tag der offe­nen Tür“ zu ver­an­stal­ten. Für unser bereits im Früh­ling 2021 erschie­ne­nes KIS-Buch III (und auch unse­re ande­ren Bücher) gibt es daher kei­ne Mög­lich­keit der Prä­sen­ta­ti­on, so dass wir uns erlau­ben, Sie und alle, die sich für unse­re Stadt und unse­re Hei­mat inter­es­sie­ren, auf die­se wirk­lich opti­ma­le Weih­nacht­ge­schenk­idee an die­ser Stel­le hinzuweisen.

Details dazu fin­den Sie bit­te unter www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.de/​p​u​b​l​i​k​a​t​i​o​n​e​n​.​h​tml