„Chan­ce für deut­sche Klimanutzwälder“

Der Ver­ein „Unser Stei­ger­wald e.V.“ begrüßt die Plä­ne der EU, künf­tig kein Holz mehr aus gero­de­ten Wäl­dern zu impor­tie­ren. Statt­des­sen ruft er dazu auf, gegen den Kli­ma­wan­del die Stär­ke hei­mi­scher Wäl­der als orts­na­he Lie­fe­ran­ten des natur­nä­he­sten nach­wach­sen­den Roh­stof­fes Holz zu nutzen.

„Der kli­ma­freund­lich­ste Roh­stoff Holz aus hei­mi­scher Wald­pfle­ge ist der beste Schutz davor, dass die­ses Import­ver­bot durch frag­wür­di­ge Zer­ti­fi­ka­te oder über Dritt­staa­ten umgan­gen oder durch Stof­fe aus fos­si­len Quel­len wie Stahl, Zement oder Pla­stik ad absur­dum geführt wird“, erklärt der 2. Vor­sit­zen­de des Ver­eins, Oskar Ebert. „Deut­sche Wäl­der sind Kli­manutz­wäl­der. Sie haben bereits die höch­sten Holz­vor­rä­te in Euro­pa bei zugleich ste­tig zuneh­men­der Wald­flä­che.“ Davon kön­ne sich jeder durch die Bun­des­wald­in­ven­tur oder durch das freie Betre­tungs­recht vor Ort überzeugen.

„Mit ihrer der­zei­ti­gen Zusam­men­set­zung sind unse­re Wäl­der jedoch durch den Kli­ma­wan­del bedroht: Bereits jetzt ster­ben Fichten‑, Kie­fern- und auch Buchen­wäl­der im Stei­ger­wald bestan­des­wei­se ab“, so Ebert. Er ver­weist auf den Kli­ma­for­scher Prof. Dr. Hei­ko Paeth, Uni­ver­si­tät Würz­burg, der kürz­lich bei einer Ver­an­stal­tung im Stei­ger­wald-Zen­trum, Hand­thal, eine wei­te­re Zunah­me der Tem­pe­ra­tur in der Regi­on um min­de­stens 2,7 °C bis wahr­schein­lich 4,4 °C vor­her­ge­sagt hat. Die Kon­se­quenz dar­aus liegt für Ebert auf der Hand: Die­se Baum­ar­ten wer­den nur noch in Hoch­la­gen wie dem Fich­tel­ge­bir­ge oder im Alpen­raum über­le­ben, bis es in unse­rer Regi­on wie­der kühl und feucht genug ist sowie Spät­frö­ste wie­der abneh­men werden.

„In Kli­manutz­wäl­dern dage­gen kön­nen kli­ma­fe­ste­re, hei­mi­sche Baum­ar­ten wie Ess­ka­sta­nie oder Eiche durch nach­hal­ti­ge Wald­pfle­ge geför­dert wer­den. Eichen haben ein viel­fäl­ti­ge­res Spek­trum an Insek­ten­ar­ten als Buchen, so dass nicht nur der Wald selbst erhal­ten wird, son­dern auch sei­ne wei­te­ren Öko­sy­stem­lei­stun­gen wie die Bio­di­ver­si­tät sogar auf­ge­wer­tet wer­den“, erklärt Ebert. Dar­über hin­aus bie­te die Nut­zung des kli­ma­freund­li­chen Roh­stoffs Holz zukunfts­fä­hi­ge, nach­hal­ti­ge Arbeits­plät­ze, ohne von Sub­ven­tio­nen abhän­gig zu sein.

Dies alles wäre in einem kli­ma­schäd­li­chen Natio­nal­park nicht mög­lich, so Ebert. Dort müss­ten Mil­lio­nen Bäu­me unge­nutzt ver­rot­ten, dabei künf­tig jähr­lich etli­che Ton­nen der Kli­ma­kil­ler CO2, Lach­gas und Methan in die Luft sowie Nitrat ins Grund­was­ser frei­set­zen und könn­ten kei­ne fos­si­len Roh­stof­fe oder Ener­gie­trä­ger wie Koh­le, Öl oder Erd­gas erset­zen. Mit einem Natio­nal­park wäre der Stei­ger­wald des­halb nicht nur Schluss­licht in Sachen Kli­ma­schutz, son­dern auch bei vie­len volks­wirt­schaft­li­chen Kenn­da­ten. Davor soll­te die Staats­re­gie­rung unse­re Kin­der, Enkel und deren Kli­ma bewahren.