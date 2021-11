Das Erz­bis­tum Bam­berg und sei­ne Jugend­bil­dungs­stät­te Burg Feu­er­stein legen gemein­sam mit dem Ener­gie­an­bie­ter E.ON einen Zukunfts­wald aus 2.400 kli­ma­to­le­ran­te­ren Bäu­men im ober­frän­ki­schen Eber­mann­stadt an. Das Beson­de­re: Die im Pilot­ver­such gepflanz­ten Baum­ar­ten sol­len für die Her­aus­for­de­run­gen des Kli­ma­wan­dels bes­ser gerü­stet sein als die dort bis­her hei­mi­schen Baum­ar­ten: Atlas- und Liba­non­ze­der, Spei­er­ling, Feld­ahorn und Baum­ha­sel stam­men aus trocke­ne­ren Gegen­den und sind somit resi­sten­ter gegen Trocken­pe­ri­oden. Das Pro­jekt im kirch­li­chen Forst der Burg Feu­er­stein soll hel­fen, einen gesun­den Misch­wald auch in Zukunft für die Regi­on zu erhal­ten. Das ist auch im Ein­satz gegen den Kli­ma­wan­del wich­tig, denn Bäu­me bin­den CO2 lang­fri­stig. Der Wald in Deutsch­land ent­la­stet die Erde jähr­lich um rund 62 Mil­lio­nen Ton­nen Kohlendioxid.[1]

Das Gemein­schafts­pro­jekt Zukunfts­wald soll zei­gen, wel­che Baum­ar­ten am besten auf den kar­gen und trocke­nen Böden des Feu­er­steins zurecht­kom­men. Die gewon­ne­nen Erkennt­nis­se kön­nen Vor­bild­cha­rak­ter für ande­re Wäl­der in Deutsch­land haben. E.ON unter­stützt das zukunfts­wei­sen­de Pro­jekt des Erz­bis­tums Bam­berg und der Burg Feu­er­stein finan­zi­ell und enga­giert sich mit frei­wil­li­gen Hel­fern aus der Belegschaft.

Neue Baum­ar­ten mit nach­hal­ti­gem Schutz

Zum Start des Pilot­pro­jekts haben Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Burg Feu­er­stein und des Erz­bis­tums Bam­berg gemein­sam mit frei­wil­li­gen Hel­fern von E.ON die ersten jun­gen Bäu­me gepflanzt. Damit sie vor hei­mi­schem Wild geschützt sind, fer­tig­ten die Betei­lig­ten einen Ein­zel­schutz sowie eine Art Holz­zaun an, soge­nann­te Hor­d­en­gat­ter, und stell­ten sie im Wald auf. Die Schutz­kon­struk­tio­nen sind hier anders als nor­ma­ler­wei­se üblich kom­plett nach­hal­tig: Sie sind pla­stik­frei aus Abfall­holz des hie­si­gen Wal­des her­ge­stellt und kön­nen spä­ter sogar in der Hack­schnit­zel­an­la­ge der Jugend­bil­dungs­stät­te zum Hei­zen ver­wen­det werden.

Jugend aus der Regi­on gestal­tet Zukunfts­wald mit

Der Rest der Bäu­me soll im Lau­fe des kom­men­den Jah­res im Rah­men der Jugend­bil­dungs­ar­beit der Burg Feu­er­stein von Kin­dern aus der Regi­on gepflanzt und gepflegt wer­den. Der so ent­ste­hen­de neue Misch­wald ist nicht nur gut fürs Kli­ma. Er ist auch deut­lich wider­stand­fä­hi­ger gegen­über Schä­den durch Insek­ten, Sturm und Schnee, und er ver­bes­sern die Trinkwasserqualität.

Für das Erz­bis­tum Bam­berg ist der Umbau hin zu zukunfts­träch­ti­gen Misch­wäl­dern ein wei­te­rer, wich­ti­ger Bau­stein in sei­nem Enga­ge­ment für mehr Nach­hal­tig­keit. Das Erz­bis­tum setzt sich viel­fäl­tig für den Kli­ma­schutz ein, unter ande­rem durch die Nut­zung von Öko­strom und die Erzeu­gung von grü­ner Ener­gie, zum Bei­spiel mit einer Solar- und einer Hack­schnit­zel­an­la­ge auf dem Gelän­de der Burg Feu­er­stein. E.ON belie­fert vie­le kirch­li­che Lie­fer­stel­len, dar­un­ter auch sol­che des Erz­bis­tums Bam­berg, über einen Rah­men­ver­trag mit den baye­ri­schen Diö­ze­sen und Erz­diö­ze­sen mit 100 Pro­zent zer­ti­fi­zier­tem Ökostrom.

Dr. Mar­cel Strätz, Ener­gie- und Kli­ma­schutz­ma­na­ger des Erz­bis­tums Bam­bergs, sagt: „Die Bewah­rung der Schöp­fung muss als Schwer­punk­the­ma betrach­tet wer­den. Hier­für sind Anstren­gun­gen nötig, um den Natur‑, Umwelt- und Men­schen­schutz lang­fri­stig zu garan­tie­ren. Mit dem Pro­jekt Zukunfts­wald gehen wir gemein­sam mit der Burg Feu­er­stein und E.ON nicht nur neue Wege im Bereich der kirch­li­chen Wald­be­sit­zer. Wir wol­len auch den Kli­ma­schutz und den akti­ven Wald­um­bau in der Regi­on einen wei­te­ren Schritt vor­an­brin­gen, indem wir unse­re Erfah­run­gen mit ande­ren Wald­be­sit­zern, der brei­ten Öffent­lich­keit und natür­lich Kin­dern und Jugend­li­chen in Ober­fran­ken und dar­über hin­aus teilen.“

Mat­thi­as Gol­bach, Ener­gie-Exper­te bei E.ON Ener­gie Deutsch­land für Diö­ze­sen und Erz­diö­ze­sen in Bay­ern, ergänzt: „Der Ein­satz gegen den Kli­ma­wan­del ist ein Gemein­schafts­pro­jekt, das ein beherz­tes Enga­ge­ment aller Tei­le unse­rer Gesell­schaft erfor­dert. Als Ener­gie­an­bie­ter sehen wir es als Teil unse­rer gesell­schaft­li­chen Ver­ant­wor­tung, einen Bei­trag zum Gelin­gen die­ses Gemein­schafts­pro­jekts zu lei­sten. Der Zukunfts­wald ist hier­für ein wich­ti­ger Bau­stein, den wir zusam­men mit unse­rem Part­ner und Kun­den, dem Erz­bis­tum Bam­berg, in die Tat umset­zen. Beson­ders am Her­zen liegt uns dabei die Ver­bin­dung von Kli­ma­schutz und Jugend­bil­dung, die das The­ma für zukünf­ti­ge Genera­tio­nen erleb­bar macht.“

[1] CO2-Ent­la­stung durch den Wald in Deutsch­land laut der Koh­len­stoff­in­ven­tur 2017 des Thünen-Instituts