Inzi­denz­wert

Der aktu­el­le Inzi­denz­wert des Land­kreis Coburg beträgt laut RKI 454,0 (Stand 22.11.). Knapp 400 Neu­in­fek­tio­nen gab es in der ver­gan­ge­nen Woche im Land­kreis Coburg.

Infek­ti­ons­ge­sche­hen

Die stei­gen­den Infek­ti­ons­zah­len sind ins­be­son­de­re auf Aus­brü­che in ver­schie­de­nen Ein­rich­tun­gen (medi­zi­ni­sche und pfle­ge­ri­sche Ein­rich­tun­gen eben­so wie Kin­der­ta­ges­stät­ten und Schu­len), nach wie vor aber auch auf Ansteckun­gen im pri­va­ten Umfeld zurück­zu­füh­ren. Das Gesche­hen ist sehr dyna­misch und die Ver­brei­tung des Virus nimmt wei­ter deut­lich zu.

Testun­gen am Test­zen­trum Coburg Stadt und Land

Ins­ge­samt sind in der KW 46 1069 PCR-Tests und 231 Schnell­tests am Test­zen­trum an der HUK-COBURG are­na durch­ge­führt wor­den. Von den Schnell­tests waren 22 positiv.

Aktu­el­le Impf­zah­len für Coburg Stadt und Land (22.11.2021)

(voll­stän­di­ge Impfserie)

Impf­zen­trum: 55.469

Haus­ärz­te: 30.057

Gesamt: 85.526

Impf­quo­te: 67,1%

Ins­ge­samt wur­den bis­lang 171.082 Imp­fun­gen in Stadt und Land­kreis Coburg durch­ge­führt. Dar­in ent­hal­ten sind 9310 Auffrischungsimpfungen.

Offe­ne Impf­an­ge­bo­te in der KW 47

Diens­tag, 23.11.2021, kultur.werk.stadt, Neustadt

kultur.werk.stadt, Bahn­hof­stra­ße 11, 96465 Neu­stadt bei Coburg

Imp­fung mit dem Wirk­stoff BionTech

Impf­zeit: 11:00 – 15:30 Uhr

Frei­tag, 26.11.2021, Alte Ang­erhal­le, Coburg

Zuge­teil­te Zweit­imp­fun­gen & Imp­fen ohne Anmeldung

„Alte Ang­erhal­le“, Schüt­zen­stra­ße 1, 96450 Coburg

Imp­fung mit dem Wirk­stoff BionTech

Impf­zeit für vor­ge­se­he­ne Zweit­imp­fun­gen: 18:00 – 19:00 Uhr

Frei­es Imp­fen ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung und Anmel­dung: 19:00 – 21:00 Uhr

Da es bei den offe­nen Impf­an­ge­bo­ten auf­grund der gestie­ge­nen Nach­fra­ge jüngst zu lan­gen War­te­zei­ten kam, wird aktu­ell wie­der ver­mehrt auf eine Ter­min­ver­ein­ba­rung gesetzt, um bes­ser pla­nen und so die War­te­zei­ten redu­zie­ren zu kön­nen. Das spie­gelt auch die Wün­sche der Bevöl­ke­rung nach Ter­mi­nie­rung wieder.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie auch auto­ma­tisch über den Land­kreis­funk. Anmel­dung hier­für unter http://www.landkreis-coburg.de/2192–0‑Landkreisfunk.html