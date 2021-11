Die Hofer Sym­pho­ni­ker sind am Don­ners­tag, 25. Novem­ber mit Wer­ken von Ben­ja­min Brit­ten, Wil­liam Walton und Ralph Vaug­han Wil­liams im Deutsch­land­funk Kul­tur zu hören.

Alle Musik­be­gei­ster­te, die das 3. Sym­pho­nie­kon­zert der Hofer Sym­pho­ni­ker in der ver­gan­ge­nen Woche ver­passt haben, kön­nen sich freu­en. Der Deutsch­land­funk hat die­ses Kon­zert mit­ge­schnit­ten und es ist in einer Radio­über­tra­gung am Don­ners­tag, 25. Novem­ber 2021 um 20:03 im Deutsch­land­ra­dio zu erle­ben. Es erklin­gen Wer­ke von Wil­liam Walton und Ralph Vaug­han Wil­liams. Außer­dem ist die wun­der­ba­re Vio­li­ni­stin Caro­lin Wid­mann zu hören, die das Vio­lin­kon­zert von Ben­ja­min Brit­ten mit gro­ßen Inten­si­tät her­vor­ra­gend inter­pre­tier­te. Das Kon­zert wur­de gelei­tet von Her­mann Bäu­mer, der als Con­duc­tor in Resi­dence seit Jah­ren eine enge Bezie­hung zu den Hofer Sym­pho­ni­kern pflegt und auch den Kon­takt zu dem Sen­der her­ge­stellt hat.

Wer­ke:

Wil­liam Walton: Ouver­tü­re zum Lust­spiel „Sca­pi­no“

Ben­ja­min Brit­ten: Kon­zert für Vio­li­ne und Orche­ster d‑Moll op. 15

Ralph Vaug­han Wil­liams: Sym­pho­nie Nr. 2 G‑Dur „A Lon­don Symphony“

Alle Freun­de der Hofer Sym­pho­ni­ker und an klas­si­scher Musik Inter­es­sier­te kön­nen sich also den fol­gen­den Ter­min fest im Kalen­der ein­tra­gen: Don­ners­tag, 25. Novem­ber 2021 um 20:03 Uhr im Radio auf Deutsch­land­funk Kultur.