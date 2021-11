Erlan­gen, 22.11.2021 – Die für Frei­tag, den 26. Novem­ber 2021 in Erlan­gen geplan­te lan­ge Ein­kaufs­nacht „Erlan­ger Win­ter­zau­ber“ fin­det nicht statt. Auf­grund der Beschlüs­se der baye­ri­schen Lan­des­re­gie­rung wur­den alle Weih­nachts­märk­te in Bay­ern, ins­be­son­de­re das Pro­jekt „Erlan­gen on Ice“, abge­sagt. Die Geneh­mi­gung für die Durch­füh­rung der Ein­kaufs­nacht ver­liert so ihre Gül­tig­keit. Die Geschäf­te haben somit zu ihren regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten geöff­net und nicht wie geplant bis 22:00 Uhr.