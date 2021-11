Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de wur­den wei­te­re 53 posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 264 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach steigt damit auf 369,6.

„Auch wenn wir mit die­sen Zah­len nach wie deut­lich unter dem baye­ri­schen Inzi­denz-Wert und sogar unter dem Bun­des­durch­schnitt lie­gen, dür­fen wir in unse­ren Bemü­hun­gen zur Bekämp­fung der Coro­na-Pan­de­mie nicht nach­las­sen“ betont Land­rat Klaus Peter Söll­ner. „Die Ent­wick­lung der Inzi­denz­zah­len in vie­len ande­ren Land­krei­ses, selbst auch bei uns, zei­gen wie schnell sich die Lage bin­nen weni­ger Tage ver­än­dern kann. Wir müs­sen alles das uns mög­li­che tun, um wei­te­re Ein­schrän­kun­gen, wie dies in den Hoch­in­zi­denz­ge­bie­ten droht, zu ver­mei­den“, so der Land­rat weiter.

Abschlie­ßend stellt Land­rat Söll­ner noch ein­mal her­aus: „Das wirk­sam­ste Mit­tel sich selbst und ande­re zu schüt­zen sowie mas­si­ve Ein­schrän­kun­gen und schwe­re Krank­heits­ver­läu­fe mög­lichst zu ver­mei­den, ist und bleibt die Impfung!“

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 408

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 264

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 369,6

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 16 (3 | 5)

in Qua­ran­tä­ne: 515

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 5.222 (+ 53)

Gene­se­ne: 4.689 (+ 54)

Ver­stor­be­ne: 125

Das Land­rats­amt weist noch­mals dar­auf hin, dass die Abstrich­stel­le des Land­krei­ses Kulm­bach in der Fles­sa­stra­ße ihre Öff­nungs­zei­ten erwei­tert. Künf­tig besteht von Mon­tag bis Frei­tag von 06:30 Uhr bis 11:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr die Mög­lich­keit, sich auf das Coro­na-Virus testen zu las­sen. Am Sams­tag und Sonn­tag ist das Test­zen­trum jeweils von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöff­net. Am Wochen­en­de wer­den aller­dings bis auf Wei­te­res nur Anti­gen-Schnell­tests abgenommen.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.