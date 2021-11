För­der­pro­jekt neue Tech­no­lo­gie 5G im Kirschenanbau

Die­sen Don­ners­tag hat das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ver­kehr und digi­ta­le Infra­struk­tur (BMVI) in Ber­lin den offi­zi­el­len För­der­be­scheid für das Pro­jekt FOR5G an den Land­kreis Forch­heim über­ge­ben. Bun­des­mi­ni­ster Andre­as Scheu­er über­reich­te in einer digi­ta­len Auf­takt­ver­an­stal­tung 14 Kon­sor­ti­en um Kom­mu­nen und Land­krei­se ihre jewei­li­gen Zuwen­dungs­be­schei­de im Bei­sein der jewei­li­gen Bundestagsabgeordneten.

Der Land­kreis Forch­heim hat sich hier für die Anwen­dun­gen neu­er Tech­no­lo­gien im Kir­schen­an­bau bewor­ben. Sol­che Anwen­dun­gen wären bei­spiels­wei­se Sen­so­rik (Tem­pe­ra­tur, Was­ser, che­mi­sche Zusam­men­set­zung), Über­wa­chung (z.B. Frost Guard, Rei­fe­zu­stand), Erar­bei­tung eines „digi­ta­len Zwil­lings“, Robo­tik (z.B. maschi­nel­ler Baum­schnitt), Droh­nen­ein­satz usw. Die 5G Tech­no­lo­gie sichert dabei eine rei­bungs­lo­se Daten­über­tra­gung in Echt­zeit. Wis­sen­schaft­li­che Part­ner in die­sem Pro­jekt sind die Fraun­ho­fer-Gesell­schaft, die Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg mit zwei tech­ni­schen Lehr­stüh­len und die Hoch­schu­le Wei­hen­ste­phan-Trie­s­dorf für den Obst- und Gartenbau.

Die prak­ti­sche Umset­zung wird in den kom­men­den drei Jah­ren in den Anla­gen des Land­krei­ses Forch­heim im Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum Frän­ki­sche Schweiz in Hilt­polt­stein durch­ge­führt wer­den. Das Kon­sor­ti­um mit dem Land­kreis Forch­heim erhält hier­für knapp 1,5 Mil­lio­nen Euro.