Mit Lukas Van­tuch stößt ein 34-jäh­ri­ger Tsche­che zu unse­ren Sel­ber Wölfen

Lukas Van­tuch erziel­te in 120 DEL2-Spie­len 96 Scor­er­punk­te, gilt als har­ter Arbei­ter und soll unse­re Sel­ber Wöl­fe vor allem auch in Über- und Unter­zahl vor­an­brin­gen. Da der 34-jäh­ri­ge Tsche­che eine Kon­tin­gent­stel­le belegt, ist nun der Kon­kur­renz­kampf zwi­schen ihm und Thomp­son, Miglio, Aquin sowie Wenin­ger eröffnet.

Wich­ti­ger Bau­stein für das Ziel Klassenerhalt

Unser Head­coach Her­bert Hohen­ber­ger hat­te auf Lukas Van­tuch schon seit gerau­mer Zeit ein Auge gewor­fen: „Ich habe Lukas letz­tes Jahr bei mei­ner Hospi­ta­ti­on in Crim­mit­schau bei mei­nem Freund Mario Richer ken­nen­ge­lernt und stand seit die­ser Zeit mit ihm in Kon­takt, weil er ein inter­es­san­ter Spie­ler ist. Lukas bringt unglaub­lich viel Erfah­rung mit, ist sowohl auf der Cen­ter­po­si­ti­on als auch auf Außen ein­setz­bar und wird uns defi­ni­tiv mehr Kader­tie­fe geben.“ Zudem soll die neue #93 unse­rer Sel­ber Wöl­fe hel­fen, eini­ge Schwach­stel­len aus­zu­mer­zen: „Lukas ist irr­sin­nig gut im Power­play und in Unter­zahl. Er arbei­tet hart, scheut kei­nen Zwei­kampf und blockt Schüs­se. Des Wei­te­ren ist er ein sym­pa­thi­scher, ehr­li­cher Spie­ler und ich bin froh, dass wir mit ihm einen erfah­re­nen Spie­ler gefun­den haben, der uns in unse­rer jet­zi­gen Situa­ti­on wei­ter­hel­fen kann, unser Sai­son­ziel zu errei­chen“, so unser Head­coach weiter.

Sel­ber Wöl­fe neu, zuletzt Töl­zer Löwen (DEL2)

Lukas Van­tuch

Geburts­tag: 20.07.1987

Geburts­ort: Jihla­va (CZ)

Grö­ße: 1,96 m

Gewicht: 104 kg

Spie­le Tore Vor­la­gen Strafen: Töl­zer Löwen (2021/2022) 7 2 6 6 Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau (2020/2021) 22 10 11 18 Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau (2019/2020) 32 4 11 42



Der VER Selb e.V. wünscht Lukas eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2021/2022.