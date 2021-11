Spen­den­ak­ti­on bis zum 10. Dezem­ber 2021 Kli­ma­ra­dl, die gemein­nüt­zi­ge Bay­reu­ther Lasten­rad-Initia­ti­ve, will in der Bay­reu­ther Innen­stadt eine zwei­te Ver­leih­sta­ti­on eröffnen…

Bay­reu­ther Initia­ti­ve „Kli­ma­ra­dl“ will zwei­te Lasten­rad-Ver­leih­sta­ti­on eröff­nen

Bay­reu­ther Gemein­schaft: „Eine Ampel muss her – an der Kreu­zung Königsallee/​Kemnather Stra­ße“

Stadt­rat Dr. Tor­sten Lan­ge hat in einem Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger eine drin­gen­de ver­kehrs­tech­ni­sche Ent­schär­fung an der Kreu­zung Königsallee/​Kemnather Straße…