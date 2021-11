Sel­ber Wöl­fe brin­gen wei­ter kei­ne spiel­fä­hi­ge Mann­schaft aufs Eis – die näch­sten 3 Spie­le wer­den ver­legt – erste Ersatz­ter­mi­ne sind fixiert

Die Situa­ti­on um erkrank­te Spie­ler in den Rei­hen der DEL2-Mann­schaft unse­rer Sel­ber Wöl­fe hat sich lei­der noch nicht ent­spannt, so dass auch die näch­sten drei Spie­le am kom­men­den Wochen­en­de sowie kom­men­den Diens­tag von der DEL2 ver­legt wer­den mussten.

Zwi­schen­zeit­lich wur­den wei­te­re Ersatz­ter­mi­ne fixiert. Hier alle ver­leg­ten Par­tien noch­mal im Überblick: