Ter­min-Update in der DEL2

Für die ver­scho­be­nen Par­tien unse­rer Sel­ber Wöl­fe gegen die Lau­sit­zer Füch­se und gegen die Dresd­ner Eis­lö­wen konn­ten nach Rück­spra­che mit allen Betei­lig­ten neue Ter­mi­ne fest­ge­legt wer­den. Somit spie­len wir am Diens­tag, 25. Janu­ar 2021 um 19:30 in Weiß­was­ser. Am Diens­tag, 08. Febru­ar reist unser Wolfs­ru­del nach Dres­den. Spiel­be­ginn ist 19:30 Uhr.

Neue Ter­mi­ne im Überblick: