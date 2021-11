Samm­lung für pri­va­te Haus­hal­te am 27. Novem­ber 2021

Am Sams­tag, 27. Novem­ber 2021, fin­det in Lich­ten­fels auf dem Schüt­zen­platz letzt­mals im Jahr 2021 eine Pro­blem­müll­samm­lung für pri­va­te Haus­hal­te statt. Mög­lich­keit zur Abga­be der Sub­stan­zen besteht in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

Die Samm­lung ist für Pri­vat­haus­hal­te kosten­frei, wobei nur haus­halts­üb­li­che Men­gen abge­ge­ben wer­den kön­nen. Die Stof­fe sind in den ursprüng­li­chen Behäl­tern abzu­ge­ben. Undich­te Gefä­ße soll­ten in Über­be­häl­ter gepackt sein. Auf kei­nen Fall dür­fen Son­der­ab­fäl­le zusam­men­ge­schüt­tet wer­den, um evtl. che­mi­sche Reak­tio­nen zu vermeiden.

Bei der Abga­be gilt eine FFP2-Mas­ken­pflicht. Den Anwei­sun­gen des Annah­me­per­so­nals, ins­be­son­de­re auch den Vor­ga­ben zu den Abstands- und Hygie­ne­re­ge­lun­gen, ist unbe­dingt Fol­ge zu leisten.

Es wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass auch die Pro­blem­müll-Sam­mel­ter­mi­ne in den Land­krei­sen Coburg und Kro­nach, sowie der Stadt Coburg genutzt wer­den kön­nen. Die­se Ter­mi­ne und Stand­or­te kön­nen unter www.landkreis-lichtenfels abge­ru­fen werden.

All­ge­mei­ne Infor­ma­tio­nen zu den Samm­lun­gen gibt es im Inter­net unter www​.zaw​-coburg​.de