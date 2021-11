Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth bie­tet am Don­ners­tag, 25. Novem­ber, von 15 bis 17 Uhr, einen Krea­tiv­work­shop unter dem Mot­to „Nimm dir Mal-Zeit für dich!“ in der Black Box von RW21 an. Im Mit­tel­punkt steht dabei der Spaß am Aus­pro­bie­ren der Acryl­ma­le­rei auf klei­nen Lein­wän­den und die Berei­che­rung im gemein­sa­men Aus­tausch zu den ent­stan­de­nen Wer­ken. Auf Wunsch der Grup­pe kann der Krea­tiv­teil mit einer Kurz-Coa­ching­se­quenz zu einem von der Grup­pe gewähl­ten The­ma kom­bi­niert wer­den. Beglei­tet und unter­stützt wer­den die Teilnehmer/​innen dabei von der Künst­le­rin, Coa­chin, Trai­ne­rin und Bau­in­ge­nieu­rin Iris Hetz. Far­ben, Pin­sel und Stif­te erhal­ten die Teilnehmer/​innen kosten­frei im Kurs, klei­ne Lein­wän­de bis maxi­mal 50 x 70 cm kön­nen ger­ne mit­ge­bracht oder vor Ort gekauft wer­den. Um ver­bind­li­che Anmel­dung bis 23. Novem­ber per E‑Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de oder tele­fo­nisch unter 0921 507038–30 wird gebeten.