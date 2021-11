Die Jun­ge Uni­on Ecken­tal ist mit einem Antrag an die Ver­wal­tung her­an­ge­tre­ten. Er CSU-Nach­wuchs bean­tragt für die näch­ste Haupt- und Finanz­sit­zung mit auf die Tages­ord­nung zu neh­men, dass künf­ti­ge Haus­halts­plä­ne sowohl in das RIS (Rats­in­for­ma­ti­ons­sy­stem), sowie auch auf die Home­page der Markt­ge­mein­de ver­öf­fent­lich wer­den. Damit wür­de man mehr Trans­pa­renz schaf­fen, so Nico Engel­hardt (Frak­ti­ons- und Orts­vor­sit­zen­der der Jun­gen Uni­on Eckental).

Hier der kom­plet­te Antrag der JU zum Nach­le­sen: Antrag JU Eckental_Veröffentlichung Haushalt