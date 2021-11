Mehr Inge­nieu­re durch Inno­va­ti­on in Stu­di­um und Lehre

Der Ver­band Deut­scher Maschi­nen- und Anla­gen­bau (VDMA) und die Hoch­schu­le Hof schlie­ßen ihr gemein­sa­mes Trans­fer­pro­jekt ab. Als Ergeb­nis bie­tet die Hoch­schu­le Hof ab dem Win­ter­se­me­ster 2022/23 ein neu struk­tu­rier­tes und stark fle­xi­bi­li­sier­tes Bache­lor­stu­di­um der Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten an. Die­ses Ergeb­nis wur­de jetzt im Rah­men einer Preis­ver­lei­hung durch den VDMA gewürdigt.

Noch immer sind die Abbruch­quo­ten in inge­nieur­wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en­gän­gen in Deutsch­land zu hoch – eine durch­aus besorg­nis­er­re­gen­de Ent­wick­lung ange­sichts des Bedarfs an qua­li­fi­zier­ten Fach­kräf­ten gera­de in die­sem Bereich. Wie also kann das Inge­nieur­stu­di­um für die Zukunft attrak­ti­ver auf­ge­stellt und fle­xi­bi­li­siert wer­den, damit wie­der mehr jun­ge Men­schen eine ent­spre­chen­de Aus­bil­dung anstreben?

Beglei­tung durch Branchenexperten

Unter ande­rem zu die­sen Leit­fra­gen fan­den im Rah­men des Maschi­nen­haus-Trans­fer­pro­jekts meh­re­re Gesprächs­run­den mit Stu­di­en­gang­ver­ant­wort­li­chen, Leh­ren­den, Stu­die­ren­den und Unter­neh­men statt. Die anschlie­ßen­den Work­shops wur­den dann von Exper­ten des VDMA und des HIS-Insti­tu­tes für Hoch­schul­ent­wick­lung (HIS-HE) beglei­tet und unter­stützt. Uwe Krü­ger vom HIS-HE erklärt dazu: „Bestehen­de Stu­di­en­an­ge­bo­te kon­se­quent wei­ter­zu­ent­wickeln ist eine Gemein­schafts­lei­stung der ver­schie­de­nen Leh­ren­den. Das Ergeb­nis ist im besten Fall hoch attrak­tiv für Stu­die­ren­de und Unter­neh­men. Hier an der Hoch­schu­le Hof ist die­se Zusam­men­ar­beit und auch die Ziel­set­zung in vor­bild­li­cher Art und Wei­se umge­setzt worden.“

Über­fach­li­che Kom­pe­ten­zen gefragt

Pro­jekt­lei­ter und VDMA-Bil­dungs­re­fe­rent Micha­el Patrick Zeiner ergänzt zur Ziel­set­zung des Pro­jekts: „Indu­strie 4.0 erfor­dert heu­te ein Den­ken jen­seits des eige­nen Stu­di­en­fachs. Die Unter­neh­men mel­de­ten im Pro­jekt­ver­lauf zurück, dass auf­grund der tech­no­lo­gi­schen Ent­wick­lun­gen der letz­ten Jah­re Maschi­nen­bau-Absol­ven­tin­nen und ‑Absol­ven­ten gesucht wer­den, die bereits im Stu­di­um gelernt haben, fach­li­che Inhal­te auch aus der Elek­tro­tech­nik und Infor­ma­tik ein­be­zie­hen zu kön­nen. Auch wer­den über­fach­li­che Kom­pe­ten­zen hin­sicht­lich des Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ver­mö­gens oder agi­lem Pro­jekt­ma­nage­ment wich­ti­ger und soll­ten bereits im Stu­di­um geför­dert wer­den. All dies fließt in das Pro­jekt­er­geb­nis ein.“

Inge­nieur­stu­di­um wird neu aufgestellt

Ein neu­es, inno­va­ti­ves Kon­zept ver­eint an der Hoch­schu­le Hof künf­tig die Inhal­te aller bestehen­den inge­nieur­wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en­gang­kon­zep­te. Die Hoch­schu­le bie­tet dabei ab dem Win­ter­se­me­ster 2022/23 ein neu struk­tu­rier­tes und stark fle­xi­bi­li­sier­tes Bache­lor­stu­di­um der Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten (B.Eng.) an. Das Beson­de­re dabei: Stu­die­ren­de erhal­ten die Mög­lich­keit, sich erst nach einer Ori­en­tie­rungs­pha­se für einen Stu­di­en­schwer­punkt ent­schei­den zu müs­sen. Zudem wer­den aktu­el­le Ent­wick­lun­gen wie Digi­ta­li­sie­rung, Nach­hal­tig­keit und die Mobi­li­tät der Zukunft in die modu­la­re Aus­bil­dung inte­griert. „Auch inter­dis­zi­pli­nä­re Ange­bo­te sind mit den klas­si­schen inge­nieur­wis­sen­schaft­li­chen Inhal­ten kom­bi­nier­bar, was die best­mög­li­che Qua­li­fi­ka­ti­on für die Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft garan­tiert – auch dies ist ein Ergeb­nis der sehr pro­duk­ti­ven Zusam­men­ar­beit mit dem VDMA“, so der desi­gnier­te Stu­di­en­gan­glei­ter Prof. Dr. Mar­co Linß.

Leich­te­re Ori­en­tie­rung für die Studierenden

Das Kon­zept betrifft zunächst alle inge­nieur­wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en­gän­ge: Durch eine ein­heit­li­che und trans­pa­ren­te Stu­di­en­gangstruk­tur wer­den ein­zel­ne Stu­di­en­gän­ge in der Ein­gangs­pha­se und in ihren Basis­mo­du­len ver­ein­heit­licht. „Das erleich­tert unse­ren Stu­die­ren­den anfangs die Ori­en­tie­rung, stärkt die Ver­net­zung der Stu­die­ren­den unter­ein­an­der und ermög­licht spä­ter eine pass­ge­naue Spe­zia­li­sie­rung“, erklärt Prof. Linß. „Auch die Unter­neh­men als spä­te­re Arbeit­ge­ber pro­fi­tie­ren von die­sem inno­va­ti­ven Kon­zept, das eine fun­dier­te inge­nieur­wis­sen­schaft­li­che Basis mit hoch inno­va­ti­vem Trans­fer­wis­sen ver­eint“. Das Kon­zept besteht neben der zwei­se­mest­ri­gen, gemein­sa­men Ori­en­tie­rungs­pha­se, aus den vier Bau­stei­nen „Basics“ (all­ge­mei­ne fach­li­che Grund­la­gen), Major 1 (spe­zi­el­le fach­li­che Grund­la­gen), Major 2 (ver­tie­fen­de Schwer­punk­te), Minor (frei wähl­ba­rer Ergän­zungs­block) sowie einer Pra­xis­pha­se. Mit der Wahl des Major 1 defi­nie­ren man sei­ne Stu­di­en­rich­tung wie Umwelt­tech­nik, Maschi­nen­bau, Elek­tro­tech­nik, Werk­stoff­tech­nik oder Wirt­schafts­in­ge­nieur­wis­sen­schaf­ten. Ent­schei­den muss man sich hier ab dem drit­ten Seme­ster. Ein mög­li­cher, anschlie­ßen­der Master­stu­di­en­gang dient der fach­li­chen Spe­zia­li­sie­rung der Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten. Eine Bewer­bung für das neue Stu­di­en­an­ge­bot ist ab Mai 2022 möglich.

Zer­ti­fi­zie­rung durch VDMA

VDMA-Bil­dungs­re­fe­rent Micha­el Patrick Zeiner über­reich­te zum Abschluss des Pro­jekts und zur Wür­di­gung des Enga­ge­ments der Fakul­tät für Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten das „Maschi­nen­haus-Zer­ti­fi­kat“. Die Hoch­schu­le Hof hat damit als 60. Fakul­tät in Deutsch­land das Maschi­nen­haus-Trans­fer­pro­jekt erfolg­reich abgeschlossen.

Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen: Über die VDMA-Initia­ti­ve „Maschi­nen­haus – Platt­form für inno­va­ti­ve Lehre“

Mit der Maschi­nen­haus-Initia­ti­ve unter­stützt der VDMA seit 2013 Fakul­tä­ten und Fach­be­rei­che des Maschi­nen­baus, der Elek­tro­tech­nik und der Infor­ma­tik bei der Wei­ter­ent­wick­lung der Leh­re und der Errei­chung von mehr Stu­di­en­erfolg. Das Maschi­nen­haus ver­steht sich dabei als „Platt­form für inno­va­ti­ve Leh­re“, die Akteu­re aus Hoch­schu­len, Poli­tik und Unter­neh­men mit­ein­an­der ver­netzt. Damit soll den hohen Stu­di­en­ab­bruch­quo­ten in den inge­nieur­wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en­gän­gen ent­ge­gen­ge­wirkt und ein qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ges Inge­nieur­stu­di­um sicher­ge­stellt wer­den. In aktu­ell 62 lau­fen­den oder bereits abge­schlos­se­nen Trans­fer­pro­jek­ten im gesam­ten Bun­des­ge­biet gelangt die Theo­rie in die Pra­xis und in indi­vi­du­el­len Work­shops wird der Sta­tus quo der Leh­re ana­ly­siert und neue Maß­nah­men kon­zi­piert. Bereits erfolg­reich prak­ti­zier­te Good-Prac­ti­ce-Bei­spie­le inno­va­ti­ver Hoch­schul­leh­re sam­melt die Maschi­nen­haus-Initia­ti­ve in einer Tool­box. Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen zur Maschi­nen­haus-Initia­ti­ve und dem Hoch­schul-Enga­ge­ment des VDMA fin­den Sie unter vdma​.org/​i​n​g​e​n​i​e​u​r​a​u​s​b​i​l​d​ung.

