Umlei­tung der Linie 285 Rich­tung Innenstadt/​Buckenhof wegen Ein­bahn­re­ge­lung in der Für­ther Stra­ße und Ver­le­gung der Hal­te­stel­le Schor­lach­stra­ße stadtauswärts

Wegen Bau­ar­bei­ten an den Hal­te­stel­len­be­rei­chen Schor­lach­stra­ße gilt in der Für­ther Stra­ße zwi­schen Her­zo­gen­au­ra­cher Damm und Felix-Klein-Stra­ße ab Mon­tag, 22. Novem­ber 2021 eine Ein­bahn­re­ge­lung nach Bruck, also in Rich­tung Süden. Am Don­ners­tag, 23. Dezem­ber wer­den Bau­maß­nah­me und Ein­bahn­re­ge­lung vor­aus­sicht­lich been­det sein. Die Linie 285 Rich­tung Innenstadt/​Buckenhof fährt in die­ser Zeit mit Betriebs­be­ginn am 22. Novem­ber Umlei­tung über die Felix-Klein- und Lang­feld­stra­ße zur Äuße­ren-Brucker-Stra­ße. Die Hal­te­stel­le Schor­lach­stra­ße Rich­tung Innenstadt/​Buckenhof kann nicht bedient wer­den. Als Ersatz dient die Hal­te­stel­le Bruck Kir­che. Die auf der Umlei­tungs­strecke lie­gen­den Hal­te­stel­len Für­sten­weg und Bucken­ho­fer Weg wer­den bedient. Die Hal­te­stel­le Schor­lach­stra­ße Rich­tung Max-Planck-Stra­ße wird eben­falls ab Mon­tag, 22. Novem­ber 2021 cir­ca 40 Meter Rich­tung Bruck Kir­che verlegt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen