Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen

Vom Infek­ti­ons­ge­sche­hen der ver­gan­ge­nen Tage betrof­fen waren auch das Kin­der­haus Ster­nen­zelt in Wun­sie­del und die KiTa Kin­der­brücke in Markt­red­witz. Dort muss­te eine Grup­pe vor­über­ge­hend geschlos­sen wer­den. Bei den Grund- und Mit­tel­schu­len sind uns Fäl­le aus Arzberg, den bei­den Grund­schu­len in Selb, sowie der Mit­tel­schu­le Selb bekannt. Der Anstieg bei der Bele­gung der Inten­siv­bet­ten im Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge ist auf Zuver­le­gun­gen aus ande­ren Land­krei­sen zurückzuführen.

Neue Fäl­le: 47

Fäl­le gesamt: 6.169

Virus­mu­ta­tio­nen (VOC): 2.327

Erkrank­te: 589

Gene­se­ne: 5.375

Todes­fäl­le: 205

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 419,6

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gestern: 283

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gesamt: 65.159

Imp­fun­gen bei Haus­ärz­ten gesamt: 40.463

Schnell­tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 166

PCR-Tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 82

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz

Gesamt: 9

davon All­ge­mein­bet­ten: 7

davon Inten­siv­bet­ten: 2

Stand­ort Selb: