Wur­de er 2019 noch als Bester New­co­mer beim Deut­schen Come­dy­preis aus­ge­zeich­net, bringt er jetzt bereits sein vier­tes Pro­gramm auf die Büh­ne: in „Cosar Nostra – Orga­ni­sier­te Come­dy“ begibt sich Come­di­an Özcan Cosar auf Expe­di­ti­on durch die Mensch­heits­ge­schich­te, um die For­mel des Lachens zu fin­den. Dabei bringt er auf die Büh­ne, was er in sei­ner inter­kul­tu­rel­len Welt erlebt, erfah­ren und zu hören bekom­men hat. Und als Mehr­fach­be­gab­ter macht er das auf sei­ne ganz eige­ne, höchst leben­di­ge Art: Mit Beob­ach­tungs­ga­be und Humor, mit Schau­spiel und Tanz, mit Gesang und Gitar­ren­spiel, mit Spon­ta­nei­tät und Krea­ti­vi­tät. Und das so detail- und poin­ten­reich, dass es einem das Zwerch­fell per­ma­nent zupft.

Erle­ben Sie Özcan Cosar mit „Cosar Nostra – Orga­ni­sier­te Come­dy“ live:

Don­ners­tag, 02. Dezem­ber 2021

Beginn: 20:00 Uhr

Kon­gress­haus Rosen­gar­ten, Coburg

Tickets gibt es an allen bekann­ten Vorverkaufsstellen.