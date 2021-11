Am Eichel­see­wei­her in Wil­den­sorg wer­den im Ver­lauf der Woche Pfle­ge­ar­bei­ten am Ufer­be­wuchs durch die Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be (BSB) durch­ge­führt. Ver­bun­den mit einer Aus­lich­tung wird die Flach­was­ser­zo­ne durch Ein­brin­gen einer Kie­sschicht ver­grö­ßert. Die wit­te­rungs­ab­hän­gi­gen Arbei­ten erfol­gen in Abstim­mung mit dem Kli­ma- und Umweltamt.

