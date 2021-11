Land­Schafft­Ener­gie am TFZ betei­ligt sich mit meh­re­ren Ver­an­stal­tun­gen an den aktu­el­len The­men­wo­chen Wär­me des StMWi. Wir laden Sie herz­lich ein und freu­en uns, wenn Sie sich ein­wäh­len und die­se Ein­la­dung auch an Inter­es­sier­te weiterleiten.