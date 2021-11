LICH­TEN­FELS (17.11.2021). „Dass Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter einem Arbeit­ge­ber über so einen lan­gen Zeit­raum hin­weg die Treue hal­ten, ist heut­zu­ta­ge sel­ten. Des­we­gen freue ich mich umso mehr, dass ich so vie­le Dienst­ju­bi­la­rin­nen und ‑jubi­la­re aus­zeich­nen darf“, unter­strich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei zwei Ehrungs­ter­mi­nen in der ver­gan­ge­nen Woche im Land­rats­amt. Im Rah­men des­sen konn­te der Land­rat einer gan­zen Rei­he von Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern Urkun­den und Prä­sen­te für 25- bzw. 40-jäh­ri­ge Dienst­zeit über­rei­chen – ver­bun­den mit einem herz­li­chen Dan­ke­schön für die gute Zusam­men­ar­beit. Auch Geschäfts­lei­ter Hol­ger Stingl, Lydia Brück­ner vom Per­so­nal­ma­nage­ment und Per­so­nal­rats­vor­sit­zen­der Tobi­as Hol­ley gra­tu­lier­ten und wünsch­ten den Jubilar/​innen für die Zukunft alles Gute. Für 40 Jah­re im Dienst wur­den der stell­ver­tre­ten­de Lei­ter des Bau­hofs, Franz Wink­ler, Petra Pohl (Sach­ge­biet Bau­en und Pla­nungs­recht), Bernd Schei­be und Bri­git­te Elf­lein (bei­de Sach­ge­biet Jugend und Fami­lie) sowie Clau­dia Man­zer (Job­cen­ter) geehrt. Für 25 Jah­re Treue wur­de Elvi­ra Hem­mer­lein (Kreis­bau­hof) ausgezeichnet.