Bay­reu­ther Gemein­schaft: „Eine Ampel muss her – an der Kreu­zung Königsallee/​Kemnather Stra­ße“

Stadt­rat Dr. Tor­sten Lan­ge hat in einem Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger eine drin­gen­de ver­kehrs­tech­ni­sche Ent­schär­fung an der Kreu­zung Königsallee/​Kemnather Straße…