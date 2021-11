Neue Aus­fahrt auf die ‑Eschen­au­er Hauptstraße

Seit min­de­stens fünf Jah­ren bemüht sich der Markt Ecken­tal um einen bes­se­ren Ver­kehrs­fluss in Bereich zwi­schen Rat­haus und Bahn­li­nie. Nun wur­de nach lang­wie­ri­gen Abstim­mun­gen mit dem Staat­li­chen Stra­ßen­bau­amt eine zusätz­li­che Aus­fahrt auf die frü­he­re B2 in Rich­tung neue B2 geschaf­fen. Von der neu­en Ver­bin­dung erhofft man sich die spür­ba­re Ent­la­stung eines kri­ti­schen Verkehrsknotenpunktes.

An der Ecken­ta­ler Stra­ße, in der Schul­stra­ße, der Amba­zac-Stra­ße und „Im Zen­trum“ sind über vier Jahr­zehn­te hin­weg auf mehr als einem Qua­drat­ki­lo­me­ter Flä­che vie­le ver­kehrs­in­ten­si­ve Anlauf­stel­len ent­stan­den: Rat­haus, Mit­tel­schu­le, Inte­rims­ge­bäu­de, Ein­zel­han­del, Pra­xen, Gewer­be und Dienst­lei­stung sowie dich­te Wohn­be­bau­ung und seit Kur­zem ein tem­po­rä­rer Kin­der­gar­ten. Die Zu- und Abfahrt war bis­her aus­schließ­lich über die Ecken­ta­ler Stra­ße mög­lich. Vor allem in west­li­cher Rich­tung ist die Kreu­zung zur Eschen­au­er Haupt­stra­ße und Dr.-Otto-Leich-Straße stark fre­quen­tiert – und mit­un­ter über­la­stet, wozu auch der in die Ampel­schal­tung inte­grier­te beschrank­te Bahn­über­gang beiträgt.

Abbie­gen aus der Ein­bahn­stra­ße nur Rich­tung Norden

Seit eini­gen Tagen ermög­licht die neue Aus­fahrt den Abfluss des Auto­ver­kehrs aus der Schul­stra­ße, zwi­schen Geträn­ke­markt und Auto­haus Ecken­tal, in die Eschen­au­er Haupt­stra­ße. War­um man hier nur rechts in Rich­tung Kreis­ver­kehr abbie­gen kann, erklärt Domi­nik Rein­hardt vom Stra­ßen­bau­amt bei einem Orts­ter­min mit Erster Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le und Mar­kus Simon vom Bau­amt der Gemein­de: Das Links­ab­bie­gen aus der Schul­stra­ße hät­te einen Rück­fluss zur stark bela­ste­ten Kreu­zung bedeu­tet, dies woll­te man unbe­dingt ver­mei­den. Nach Frei­ga­be der B2-Umge­hung um Eschen­au wur­de die Haupt­stra­ße zwar von einer Bun­des- zur Staats­stra­ße her­ab­ge­stuft, ist damit aber nach wie vor ein über­ge­ord­ne­ter Ver­kehrs­weg. Das Staat­li­che Stra­ßen­bau­amt ist ver­ant­wort­lich für Ver­kehrs­fluss sowie für die Sicher­heit – und die­se konn­te mit der Gesamt­maß­nah­me ins­ge­samt ver­bes­sert werden.

Ein altes Geh­weg-Frag­ment zwi­schen Stra­ße und Bahn­li­nie, das bis­lang zum unge­si­cher­ten Über­que­ren der Fahr­bahn ver­führ­te, wur­de rückgebaut.

Jetzt ver­läuft ein Geh- und Rad­weg von der Ampel­an­la­ge lücken­los zur Ein­mün­dung Schul­stra­ße – wo man mit dem Rad ent­ge­gen der Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung ein­bie­gen kann – und wei­ter Rich­tung Kreis­ver­kehr und Forth. „Wir sind sehr dank­bar, dass der Markt Ecken­tal nach der Abstim­mung und Geneh­mi­gung die Maß­nah­men so schnell und in Eigen­re­gie umge­setzt hat“, freut sich Domi­nik Reinhardt.

Mehr­fach abge­lehnt und genau reglementiert

Sei­tens der Gemein­de hat man die Ver­bin­dung schon lan­ge ange­strebt, muss­te aber meh­re­re Ableh­nun­gen hin­neh­men. Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le ist froh, dass man end­lich eine Lösung gefun­den hat – wenn­gleich die rund 250.000 Euro Kosten für das Pro­jekt ohne Zuschüs­se kom­plett von der Gemein­de getra­gen wer­den müssen.

Ein Test­lauf mit pro­vi­so­ri­scher Öff­nung wäh­rend einer Fahr­bahn­sa­nie­rung der Ecken­ta­ler Stra­ße im Novem­ber 2018 hat die posi­ti­ve Ent­schei­dung sei­tens des Stra­ßen­bau­am­tes erleich­tert. Nach einem Antrag der Frei­en Wäh­ler 2019 und dem ent­spre­chen­den Gemein­de­rats­be­schluss wur­de 2020 die Geneh­mi­gung erteilt. Geplant von IB Höh­nen & Part­ner (Bam­berg) und aus­ge­führt von STRA­BAG (Nürn­berg) wur­de die Ein­mün­dung in etwa sechs Wochen fertiggestellt.

Die Gesamt­ko­sten von rund 250.000 Euro resul­tie­ren nicht zuletzt aus umfang­rei­chen Regu­la­ri­en für die Gestal­tung einer sol­chen Ein­mün­dung. So muss­te eine Teil­strecke des bestehen­den Rad­wegs um meh­re­re Meter ver­setzt wer­den, um wie vor­ge­schrie­ben direkt neben der Stra­ße zu ver­lau­fen. Im Sin­ne der Bar­rie­re­frei­heit ist die Gestal­tung mit ver­schie­den hohen Bord­stein­kan­ten und­di­ver­sen wei­ßen Ril­len­plat­ten für Seh­be­hin­der­te detail­liert vor­ge­ge­ben, wie Mar­kus Simon vom Ecken­ta­ler Bau­amt erläutert.

Aus­schlag­ge­bend für die Ver­kehrs­si­cher­heit sind die umfang­rei­che Beschrif­tung auf der Fahr­bahn und zahl­rei­che Ver­kehrs­zei­chen, die eine kom­ple­xe Rege­lung signa­li­sie­ren: Ein­bahn­stra­ße für Autos Rich­tung Westen, ohne Zufahrt von der Eschen­au­er Haupt­stra­ße mit Aus­fahrt nur nach rechts Rich­tung Forth. Die Aus­wir­kun­gen wer­den sei­tens des Stra­ßen­bau­am­tes beob­ach­tet und bewertet.

Für Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer ist die Ein­mün­dung in alle Rich­tun­gen offen. Ins­be­son­de­re als Schul­weg, unweit von Mit­tel­schu­le in der einen und Gym­na­si­um in der ande­ren Rich­tung, lei­stet die neue Ein­mün­dung einen wich­ti­gen Bei­trag zur Verkehrssicherheit.