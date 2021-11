Auf­grund der der­zei­ti­gen Coro­nalage hat der Stadt­rat Pot­ten­stein schwe­ren Her­zens in sei­ner Sit­zung am Mon­tag beschlos­sen, den für das Wochen­en­de 20. und 21.November geplan­ten „Pot­ten­stei­ner Win­ter­zau­ber“ abzu­sa­gen. In Anbe­tracht der mas­siv stei­gen­den Infek­ti­ons­zah­len der letz­ten Tage muss jedes unnö­ti­ge Infek­ti­ons­ri­si­ko ver­mie­den werden.