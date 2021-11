Nach Werks­schlie­ßung: Inven­tar der moder­nen Tex­til­we­be­rei wird online bis zum 09. Dezem­ber versteigert

DECHOW, eines der markt­füh­ren­den Indu­strie-Auk­ti­ons­häu­ser in Euro­pa, ver­ant­wor­tet die Ver­mark­tung der Tex­til­we­be­rei SR Weba­tex GmbH in Bay­reuth. Rund 700 Lose kom­men, bei der rei­nen Online-Auk­ti­on auf www​.troost​wi​j​kauc​tions​.com, vom 18. Novem­ber bis 09. Dezem­ber 2021 zum Auf­ruf. Dar­un­ter allein 46 DOR­NIER DLW Luft­web­ma­schi­nen der Bau­jah­re 1999–2019 und 43 PICA­NOL Luft­web­ma­schi­nen der Bau­jah­re 2007 – 2011.

„Die SR Weba­tex GmbH war auf die Pro­duk­ti­on von tech­ni­schen Tex­ti­li­en und Gewe­be­lö­sun­gen spe­zia­li­siert“, erklärt Eva Traut, Pro­jekt­lei­te­rin AUK­TI­ONS­HAUS WIL­HELM DECHOW GmbH. „Bei den Auk­ti­ons-Losen han­delt es um einen über­durch­schnitt­lich moder­nen Maschi­nen­be­stand, der sich dar­über hin­aus in einem außer­ge­wöhn­lich guten und gepfleg­ten Erhal­tungs­zu­stand befin­det“, so Traut wei­ter. Als neu­wer­tig kön­nen bespiel­wei­se eine Schlicht­ma­schi­ne vom Typ KARL MAY­ER Pro­si­ze PSZ (Bau­jahr 2018) und eine Kon­troll- und Wickel­ma­schi­ne vom Typ RAUCH CB-WK/­BA (Bau­jahr 2019) bezeich­net wer­den. Vie­le wei­te­re Spe­zi­al­ma­schi­nen wie auto­ma­ti­sche Faden­ein­zugs­ma­schi­nen und Muster‑, Sek­tio­nal- sowie Kegel­baum­sch­är­ma­schi­nen oder ein Labor mit u.a. Garn­prüf­ma­schi­ne, Zug­prüf­ge­rät, Waa­gen und vie­len Mikro­sko­pen sind eben­falls Bestand­teil der Auktion.

Link zur Online-Auk­ti­on: https://www.troostwijkauctions.com/de/dechow/01–38861/

Mit ihrer Auk­ti­ons­platt­form www​.troost​wi​j​kauc​tion​.com erreicht das Indu­strie­auk­ti­ons­haus DECHOW einen inter­na­tio­na­len Käu­fer­markt. Zahl­rei­che Lose dürf­ten aber auch für Unter­neh­men in Bay­reuth und Umge­bung von Inter­es­se sein, wie z.B. die STILL und LIN­DE Gabel­stap­ler oder die Werk­statt­aus­rü­stung mit Dreh­bank, Radi­al­bohr- und Sägemaschinen.

Kauf­in­ter­es­sen­ten kön­nen sich direkt vor Ort einen Ein­druck ver­schaf­fen. Der Besich­ti­gungs­ter­min fin­det am 07. Dezem­ber 2021 von 10:00 – 14:00 Uhr in der Tun­nel­stra­ße 6, 95448 Bay­reuth statt. Inter­es­sen­ten mel­den sich bit­te vor­ab unter support@​dechow.​de an.