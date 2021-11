Heu­te wur­den wei­te­re vier posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 208 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt damit 291,2.

„Auch wenn die Situa­ti­on im Land­kreis, im lan­des­wei­ten Ver­gleich noch in einem rela­tiv guten Ver­hält­nis liegt, dür­fen wir in unse­rer Wach­sam­keit und den Bemü­hun­gen im Kampf gegen des Coro­na-Virus nicht nach­las­sen. Nur so kön­nen wir noch stär­ke­re Bela­stun­gen, vor allem für unser Gesund­heits­sy­stem ver­mei­den.“, betont Land­rat Klaus Peter Söllner.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 304

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 208

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 291,2

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 13 (2 | 3)

in Qua­ran­tä­ne: 427

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 4.962 (+ 4)

Gene­se­ne: 4.533 (+ 16)

Ver­stor­be­ne: 125

Imp­fun­gen:

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 50.608 (70,85%)

Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 47.952 (67,13%)

Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 3.287

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.