Jeru­sa­le­mer Theo­lo­gin kommt zu Inter­viewa­bend und Got­tes­dienst in Bayreuth

Am kom­men­den Wochen­en­de gibt es gleich zwei Ver­an­stal­tun­gen aus der belieb­ten Rei­he. ‚Ein Abend mit Sal­ly Azar‘ so lau­tet der Titel der Ver­an­stal­tung am 20. Novem­ber ab 19 Uhr in der Stadt­mis­si­on Sophi­en­stra­ße 23–25 in Bay­reuth. Die Ber­li­ner Vika­rin Sal­ly Azar ist auf­ge­wach­sen als luthe­ri­sche Pfar­rers­toch­ter in Jeru­sa­lem und stu­dier­te Evan­ge­li­sche Theo­lo­gie in Bei­rut (Liba­non) und Göt­tin­gen. In einem Inter­view berich­tet sie von dem Leben als Teil der christ­li­chen Min­der­heit im Nahen Osten, ihrem inter­na­tio­na­len Enga­ge­ment für die luthe­ri­sche Kir­che (sie ist im Rat des Luthe­ri­schen Welt­bun­des als Frau­en­re­prä­sen­tan­tin und Jugend­re­prä­sen­tan­tin für die Regi­on Asi­en) und dar­über, wie es ist, die erste ein­hei­mi­sche Frau zu sein, die sich auf den Dienst als Pfar­re­rin in der evan­ge­lisch-luthe­ri­schen Kir­che in Jor­da­ni­en und dem Hei­li­gen Land vor­be­rei­tet. Der Abend ist ein Gemein­schafts­pro­jekt der Stadt­kir­chen­ge­mein­de Bay­reuth mit dem CVJM Bay­reuth, der ESG Bay­reuth, der SMD Bay­reuth und der Stadt­mis­si­on Bay­reuth mit Unter­stüt­zung des Jeru­sa­lems­ver­eins im Ber­li­ner Mis­si­ons­werk. Es gilt die 3G-Regel.

Der näch­ste Got­tes­dienst der Rei­he ‚Jün­ger auf der Kan­zel‘ mit dem Schwer­punkt auf jun­ge Erwach­se­ne ist am 21. Novem­ber um 11:15 Uhr in der Bay­reu­ther Spi­tal­kir­che. Auf die Pre­digt­kan­zel steigt Vika­rin Sal­ly Azar, auf der Kan­zel­or­gel spielt Moritz Schwär­zer, Stu­dent der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik Bay­reuth. The­ma des letz­ten Got­tes­dienst ist im Kir­chen­jahr lau­tet: Hal­tet durch! In der Rei­he ‚Jün­ger auf der Kan­zel‘ fin­den cir­ca 6 Mal im Jahr Got­tes­dien­ste ins­be­son­de­re von und mit jun­gen Erwach­se­nen statt. Sie ist ein Koope­ra­ti­ons­pro­jekt der Bay­reu­ther Stadt­kir­chen­ge­mein­de mit der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik Bay­reuth und der evan­ge­li­schen Stu­die­ren­den­ge­mein­de Bay­reuth (ESG). Es gilt das Sicher­heits­kon­zept der Stadtkirchengemeinde.

