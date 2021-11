Nach den Erfol­gen der letz­ten Strea­ming-Kon­zer­te unse­rer Rei­he „Couch in Con­cert“, geht die­se in die vier­te Run­de. Noch immer ist die Coro­na­si­tua­ti­on unbe­stän­dig und wegen der hohen Fall­zah­len und zum Schutz von Künstler:innen und Publi­kum nut­zen wir wei­ter­hin die Mög­lich­keit, Kon­zer­te online zu übertragen.

Am Sams­tag, den 20. Novem­ber 2021, tre­ten dabei ab 19:00 Uhr vier Musik­grup­pen bezie­hungs­wei­se Musiker:innen auf der Büh­ne der Start­Up-Fac­to­ry in Bam­berg auf. Die jeweils 30-minü­ti­gen Kon­zer­te sind online live über die Social-Media-Kanä­le des Bam­ber­ger Festi­vals e.V. auf You­Tube, Twitch, Insta­gram und Face­book kosten­los abruf­bar. Trotz des Online-For­mats besteht die Mög­lich­keit, für die Musiker:innen zu spen­den und sie so zu unterstützen.

Unser Zeit­plan:

19:00 Uhr Ellie Benn

19:50 Uhr Dia­mond Tales

20:40 Uhr Drown The Sun

21:30 Uhr IMPVLSE

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung und den Musiker:innen gibt es auf der Web­site www​.bam​ber​ger​fe​sti​vals​.de.