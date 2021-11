Sieg vor der Winterpause

Dass man sich nicht so ein­fach schla­gen las­sen woll­te, stell­te die SG Lichtenfels/​Hochstadt gegen den Tabel­len­drit­ten RSV Dro­sen­dorf gleich in der 1. Minu­te mit Lil­ly Schüp­fer­ling unter Beweis. Die­se zog beim ersten Angriff gleich ein­mal ab. Der erste Warn­schuss ging nur knapp am Tor vor­bei. Es ent­wickel­te sich ein schnel­les Spiel, bei dem es Chan­cen auf bei­den Sei­ten gab. In der 21. Minu­te dann das sehens­wer­te 0:1 für die SG. Erst tun­nel­te Lil­ly Schüp­fer­ling eine Geg­ne­rin, spiel­te einen Dop­pel­pass mit Mann­schafts­ka­me­ra­din Mila­gro Dip­pold und schloss dann mit einem über­leg­ten Schuss ins lan­ge Eck ab. In der 56. Minu­te fiel dann der Aus­gleich. Eine Dro­sen­dor­fer Stür­me­rin konn­te nicht ent­schei­dend gestört wer­den und stand allein vor Tor­frau Sarah Kel­ler. Die­se konn­te den Ball zwar noch abfäl­schen, er tru­del­te den­noch ins Netz. Dass Lil­ly Schüp­fer­ling einen „Sahnetag“ hat­te, konn­te man schon vor­her sehen. In der 68. Spiel­mi­nu­te setz­te sie noch einen drauf. So erober­te sie sich den Ball von einer Geg­ne­rin und setz­te sich gekonnt gegen die RSV-Abwehr durch. Vor dem Tor behielt sie die Ner­ven und bug­sier­te den Ball zum 1:2 ins Tor.

Die Dro­sen­dor­fe­rin­nen dräng­ten auf den Aus­gleich, jedoch ließ die SG-Abwehr nichts mehr zu. So geht die SG Lichtenfels/​Hochstadt mit einem guten sieb­ten Tabel­len­platz in die Winterpause.