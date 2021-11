Weil am Buß- und Bet­tag, 17. Novem­ber, kein Schul­un­ter­richt statt­fin­det, gilt an die­sem Tag für die Bus­li­ni­en der so genann­te „Feri­en­fahr­plan“. Dar­auf weist die Mobi­li­täts­zen­tra­le hin und bit­tet zugleich um Berücksichtigung.

