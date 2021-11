NEU: San­tia­no – Live und Open Air 2022

02.09.2022 | 19 Uhr | Volks­fest­platz Hof

San­tia­no ist Deutsch­lands erfolg­reich­ste Band des letz­ten Jahr­zehnts. Fünf #1- Alben in Fol­ge, über 4 Mil­lio­nen ver­kauf­te Alben und zahl­rei­che Gold‑, Pla­tin- und Dia­mant-Aus­zeich­nun­gen – so liest sich die unglaub­li­che Erfolgs­bi­lanz der legen­dä­ren Band aus dem hohen Nor­den. Auch ihr aktu­el­les „MTV Unplug­ged“- Album ist auf Anhieb an die abso­lu­te Spit­ze der Charts gestürmt. Um die­sen groß­ar­ti­gen Erfolg mit ihren Fans auch außer­halb der Hal­len fei­ern zu kön­nen, wer­den sie ab dem 21. Mai auf Som­mer­tour „Live und Open Air 2021“ gehen. Wenn die Jungs von San­tia­no auf die Büh­ne gehen, dann krei­schen die Möwen, dann peitscht der Wind, dann

bäumt sich das Schiff im Sturm auf. Egal ob in Flens­burg am Meer oder in Mün­chen, weit weg vom Salz­was­ser – San­tia­no live ist eine Natur­ge­walt. Deutsch­lands erfolg­reich­ste Band steht seit ihrer Grün­dung für Gemein­schafts­geist und den Glau­ben an höhe­re Zie­le. Auf ihrem fünf­ten Album „SAN­TIA­NO – MTV Unplug­ged“ prä­sen­tiert sich die Band nun musi­ka­lisch von einer ganz ande­ren Sei­te. Auch für ihre Som­mer­kon­zer­te wird sich die Band wie­der etwas Beson­de­res ein­fal­len las­sen, um ihren Fans einen unver­gess­li­chen Abend zu besche­ren. Denn eines wird klar, wenn man die Bil­der und die Musik ihrer Open-Air-Kon­zer­te auf sich wir­ken lässt: So

viel­sei­tig sich das Publi­kum von SAN­TIA­NO zeigt, Metal­heads neben Groß­el­tern mit ihren Enkeln, Fami­li­en, Paa­re oder gan­ze Cli­quen – bei San­tia­no trennt sie nichts. Sie sin­gen, lachen, tan­zen und fei­ern gemein­sam mit der Band an schö­nen Som­mer­aben­den ihr Fest. Die Band besitzt die Gabe, in den rich­ti­gen Momen­ten aufs Gas­pe­dal zu drücken, zum rich­ti­gen Zeit­punkt inne zu hal­ten und genau an der rich­ti­gen Stel­le wie­der in den Sturm zu steu­ern. Das macht nicht nur vor Ort Spaß, son­dern ist auch noch beim zwei­ten und drit­ten Mal ein ech­tes Erlebnis.

Kar­ten gibt es an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len, tele­fo­nisch unter der Hot­line 0951–23837, oder unter www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de.