Chris de Burgh: 19.10.2022 – 20.00 UHR | BRO­SE ARE­NA BAMBERG

Jetzt ste­hen sie fest, alle Daten für die wegen der Coro­na-Pan­de­mie nach 2022 ver­leg­ten Tour­nee zu Chris de Burghs aktu­el­lem Top-Ten-Album –und auch die neu gebuch­ten Shows! „The Legend of Robin Hood & Many More Clas­sic Hits“ fin­det nun von Anfang Okto­ber bis Mit­te Novem­ber statt. Dass die Umschich­tung über­haupt erfor­der­lich gewe­sen war, dar­über ist Chris de Burgh sel­ber sehr ent­täuscht. Sein Manage­ment ließ des­halb Fol­gen­des mitteilen:

„Lie­be Freun­de und Fans, wie Ihr wisst, muss­ten wir unse­re Shows in Groß­bri­tan­ni­en und Irland auf­grund der anhal­ten­den Ver­brei­tung von Covid-19 auf 2022 ver­schie­ben. Lei­der müs­sen wir nun bekannt­ge­ben, dass auch die rest­li­chen Ter­mi­ne in Deutsch­land, der Schweiz und Öster­reich in den Herbst 2022 ver­scho­ben wer­den müs­sen. Alle bereits gekauf­ten Tickets behal­ten ihre Gül­tig­keit natür­lich auch für die neu­en Ter­mi­ne. Vie­len Dank für das Ver­ständ­nis.“ Wegen der enor­men Ticket-Nach­fra­ge wur­de Chris de Burghs Band-Tour­nee 2022 um zusätz­li­che Städ­te erweitert.

Neu hin­zu­ge­kom­men sind Auf­trit­te in Bam­berg, Baden-Baden, Kemp­ten, Würz­burg, Wien, Linz und Amster­dam. Bei sämt­li­chen Kon­zert­aben­den kön­nen sich die Besu­cher dann nicht nur auf Songs aus sei­ner jüng­sten CD „The Legend of Robin Hood“ freu­en, son­dern – wie es auch der Zusatz im Tour­ti­tel betont – „and Many More Clas­sic Hits“.