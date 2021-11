Vie­le Alten- und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen machen der­zeit von ihrem Haus­recht Gebrauch und ver­lan­gen von jedem Besu­cher (auch von geimpf­ten Per­so­nen) einen nega­ti­ven Schnelltest.

Soweit die Pfle­ge­ein­rich­tun­gen die­sen nicht selbst anbie­ten, kön­nen die gefor­der­ten Schnell­tests aktu­ell – mit einem ent­spre­chen­den Berech­ti­gungs­schein – aus­schließ­lich an der Test­sta­ti­on Bahn­hof Neu­hof in Hof (neben Frei­heits­hal­le) sowie an der Test­stel­le im BRK-Haus in Münch­berg, Leon­hard-Sei­del-Stra­ße 17 durch­ge­führt werden.

Im Hin­blick auf die Ände­rung der Vor­ge­hens­wei­se in den Pfle­ge­ein­rich­tun­gen bemü­hen wir uns, wei­te­re Test­mög­lich­kei­ten zu schaf­fen. Aller­dings bit­ten wir um Ver­ständ­nis, dass dies eine gewis­se Zeit in Anspruch neh­men kann.

Alle Test­mög­lich­kei­ten sowie die Öff­nungs­zei­ten der Test­stel­len im Hofer Land fin­den Sie unter www​.land​kreis​-hof​.de/​t​e​s​t​m​o​e​g​l​i​c​h​k​e​i​t​en/

Bit­te beach­ten Sie: Die zen­tra­le Test­sta­ti­on zieht am Wochen­en­de vom Bahn­hof Neu­hof (neben Frei­heits­hal­le) in die Ernst-Reu­ter-Str. 62 in Hof. Ab Sonn­tag, den 14.11.2021, befin­det sie sich dann auf dem Gelän­de des ehe­ma­li­gen Impf­zen­trums Hofer Land (ehem. Fir­men­ge­län­de der Fir­ma Tröger).