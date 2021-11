Mit­tei­lung der Ver­an­stal­ter:

Uns blu­tet das Herz, aber wir müs­sen den Bam­ber­ger Gre­at Christ­mas Cir­cus lei­der erneut ver­schie­ben. Wir haben wirk­lich lan­ge mit uns gerun­gen, aber die aktu­el­le Coro­na-Ent­wick­lung in Bay­ern lässt uns lei­der kei­ne ande­re Wahl!

Die Ent­wick­lung der Pan­de­mie im bevor­ste­hen­den Win­ter ist ein­fach zu unvor­her­seh­bar. Nie­mand kann aktu­ell sagen, wel­che Ver­ord­nung dann gilt, und wel­che Auf­la­gen es zusätz­lich geben wird. Und selbst, wenn es bei 2G blie­be, müss­ten wir einen Groß­teil unse­rer Besu­cher aus­schlie­ßen – zum Bei­spiel die Grup­pe der Unge­impf­ten ab 12 Jah­re. Das wol­len wir aber nicht! Der Besuch soll Spaß machen, unbe­schwert sein und ohne Ein­schrän­kun­gen statt­fin­den kön­nen – vor allem für unser Kern­pu­bli­kum Fami­li­en mit Kindern.

Es fehlt ein­fach an einer Pla­nungs­grund­la­ge. Selbst vier Wochen vor der eigent­li­chen Ver­an­stal­tung kön­nen wir unse­ren Besu­chern, Mit­ar­bei­tern und Arti­sten kei­ne ein­deu­ti­gen Ant­wor­ten auf Ihre Fra­gen geben. Uns blieb daher auch wegen dem wirt­schaft­li­chen Risi­ko kei­ne ande­re Wahl als die Reiß­lei­ne zu zie­hen und die Ver­an­stal­tung erneut zu verschieben!

Wir sind der­zeit mit der Bro­seAre­na im Gespräch über eine Ver­le­gung der Ver­an­stal­tung in das kom­men­de Früh­jahr! Bereits gekauf­te Tickets behal­ten selbst­ver­ständ­lich Ihre Gül­tig­keit! All unse­re Ticket­käu­fer erhal­ten in Kür­ze eine E‑Mail in der Sie über das wei­te­re Pro­ze­de­re infor­miert wer­den! Schon jetzt ver­spre­chen wir unse­rem treue­ne Publi­kum, dass wir mit der schön­ste Cir­cus­show, die die Bro­seAre­na je gese­hen hat, nach Bam­berg zurück­keh­ren werden!