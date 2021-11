Am Frei­tag, den 19.11. fin­det ab 16 Uhr am Neu­en Fried­hof Forch­heim eine Gedenk­fei­er für Ster­nen­kin­der statt. Als Ster­nen­kin­der wer­den Kin­der bezeich­net, die vor- wäh­rend oder auch kurz nach der Geburt ver­stor­ben sind. Die­se Gedenk­fei­er wird als Sta­tio­nen­weg gestal­tet sein, es wer­den alle vor­ge­schrie­be­nen Hygie­ne­maß­nah­men ein­ge­hal­ten. Es ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Eltern und Ange­hö­ri­ge, die um ein Ster­nen­kind trauern.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim star­tet Pro­jekt „Next.Stop.Traumjob“ Berufs­ori­en­tie­rung mal anders: Der Traum­job-Check für die Regi­on Unter dem Titel Next.Stop.Traumjob unter­nimmt Blog­ge­rin Anna-Lena Braun (kurz Lena) eine Reise… Impf­zen­trum Forch­heim erwei­tert Öff­nungs­zei­ten Auf­grund der hohen Nach­fra­ge nach Coro­na Imp­fun­gen wei­tet das Impf­zen­trum Forch­heim die Öff­nungs­zei­ten aus. Ab 17. Novem­ber ist das Impfzentrum…