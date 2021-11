Auf­grund der aktu­el­len Coro­na-Lage und den der­zei­ti­gen Rege­lun­gen, hat das Land­rats­amt nur nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung geöffnet.

Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den geben, mit dem jewei­li­gen Ansprech­part­ner im Land­rats­amt zunächst tele­fo­nisch in Kon­takt zu tre­ten, um dann bei Bedarf einen Ter­min zu vereinbaren.

Auch in der Zulas­sungs­stel­le gibt es nur noch Ter­mi­ne nach Ver­ein­ba­rung. Als Ser­vice bie­tet das Land­rats­amt an, die Zulas­sungs­un­ter­la­gen am Emp­fang abzu­ge­ben und spä­ter wie­der dort abzuholen.