Wie das Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­um mit­teilt, sol­len ab mor­gen, Sams­tag den 13.11.2021, wie­der kosten­lo­se Coro­na-Schnell­tests für alle mög­lich sein. Damit führt der Bund das Ange­bot der Bür­ger­tests wie­der groß­flä­chig ein. Dabei han­delt es sich um Schnell­tests, unab­hän­gig vom Impf- oder Gene­sungs­sta­tus. Die­se sind an den kom­mu­na­len Test­sta­tio­nen in Hof und in Münch­berg sowie grund­sätz­lich in den testen­den Apo­the­ken mög­lich. Wir bit­ten Sie, sich bei den Apo­the­ken vor Ort zu infor­mie­ren, ob und ab wann die­se das Ange­bot umset­zen. Alle Test­sta­tio­nen im Hofer Land sowie deren Öff­nungs­zei­ten fin­den Sie unter www​.land​kreis​-hof​.de/​t​e​s​t​m​o​e​g​l​i​c​h​k​e​i​t​en/