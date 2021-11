Vom Reg­nitz­grund sicher nach Erlan­gen und zurück

Ab sofort fah­ren die Bus­se des Lini­en­bün­dels 7 „Reg­nitz­grund“ unter einem beson­de­ren Zei­chen nach Erlan­gen und zurück: Drei der gelb-wei­ßen VGN-Bus­se der Bus­li­ni­en 252, 253 und 254 wer­den künf­tig samt Gemein­de­lo­go und Orts­na­men der Reg­nitz­grund-Gemein­den Möh­ren­dorf, Bai­ers­dorf und Buben­reuth auf den Stra­ßen unter­wegs sein. Der Land­kreis ist hier gemein­sam mit der Omni­bus­ver­kehr Fran­ken GmbH und den Gemein­den eine Bus­pa­ten­schaft samt Segens­sprü­chen ein­ge­gan­gen. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart voll­zog gemein­sam mit Pfar­rer Dr. Vol­ker Metz­ler (Möh­ren­dorf), Pfar­rer Dr. Mat­thew Kili­roor (Bai­ers­dorf) und Pfar­re­rin Chri­stia­ne Stahl­mann (Buben­reuth) eine Paten­schaft für alle drei Reg­nitz­grund-Gemein­den. Die drei Namen­s­pa­ten sind Sym­bol der regio­na­len Zusam­men­ar­beit und dem gemein­sa­men Ziel, dass alle Fahr­gä­ste gut und sicher an ihrem Ziel ankommen.

Zei­chen der Gemein­schaft im Landkreis

„In der heu­te sehr hek­ti­schen Zeit gewinnt ein gutes Mit­ein­an­der im Stra­ßen­ver­kehr und dem Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr immer mehr an Bedeu­tung. Gegen­sei­ti­ger Respekt und Rück­sicht unter­ein­an­der sowie gegen­über Fahr­gä­sten und Fahr­per­so­nal tra­gen maß­geb­lich zu einem rei­bungs­lo­sen und siche­ren Ablauf im öffent­li­chen Ver­kehrs­raum bei“, sagt Land­rat Alex­an­der Tritt­hart. Ob Ver­kehrs­si­cher­heits­ta­ge an Grund­schu­len oder Coolri­der-Aus­bil­dung an Schu­len für mehr Zivil­cou­ra­ge in den öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln: Der Land­kreis setzt sich seit vie­len Jah­ren erfolg­reich für einen siche­ren Schul­weg ein. „Ich freue mich sehr, dass wir die Stadt Bai­ers­dorf und die Gemein­den Möh­ren­dorf und Buben­reuth als Bus­pa­ten gewin­nen konn­ten. Mit die­sem Ange­bot der Bus­pa­ten­schaf­ten möch­ten wir unse­re enge Ver­bun­den­heit mit der Regi­on zum Aus­druck brin­gen und Fahr­gä­ste dazu ein­la­den, die Regi­on umwelt­freund­lich mit dem ÖPNV zu ent­decken. Als ÖPNV-Part­ner vor Ort wol­len wir immer best­mög­lich für unse­re Fahr­gä­ste da sein und ein ver­läss­li­cher Part­ner für den Land­kreis sein. Für die gute Zusam­men­ar­beit mit den Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern des Land­krei­ses sowie der Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster der Stadt und der Gemein­den möch­te ich mich herz­lich bedan­ken. Ich wün­sche allen eine stets unfall­freie und siche­re Fahrt“, sagt Hol­ger Wald­hau­sen, OVF-Geschäftsführer.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Fahrpläne

Die Fahr­plä­ne sind unter https://​www​.vgn​.de/​n​e​t​z​-​f​a​h​r​p​l​a​e​n​e​/​l​i​n​i​en/ ver­füg­bar. Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt und die OVF freu­en sich, die Bus­pa­ten­schaft auf die­sen Bus­li­ni­en ein­zu­ge­hen. Das Lini­en­bün­del 7 „Reg­nitz­grund“ wird seit 1. Janu­ar 2021 von der Omni­bus­ver­kehr Fran­ken GmbH (OVF) betrie­ben. Pro Jahr wer­den ca. 720.000 Lini­en­ki­lo­me­ter im Rah­men die­ses Lini­en­bün­dels gefah­ren. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Bus­fah­ren im Land­kreis und Fahr­plä­ne gibt es auch auf der ÖPNV-Kam­pa­gnen­sei­te unter www​.bus​fah​ren​-erh​.de.