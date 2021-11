Am Sonn­tag, den 14.11.2021, bie­tet das Impf­zen­trum Hofer Land ein Imp­fen vor Ort in Bad Ste­ben an. Das Ange­bot rich­tet sowohl an bis­lang Unge­impf­te als auch an Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die eine Fol­ge­imp­fung wünschen.

Die Imp­fun­gen fin­den ohne vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung in der Zeit von 13:00 Uhr bis vor­aus­sicht­lich 17:00 Uhr im soge­nann­ten „Klen­ze­bau“ gegen­über des Ther­men­ein­gangs in Bad Ste­ben, Bad­stra­ße 31 statt. Ange­bo­ten wird der Impf­stoff von BioNTech/​Pfizer.

Mit­zu­brin­gen sind ein gül­ti­ger Aus­weis und – falls vor­han­den – ein Impfbuch.

Dar­über hin­aus sind in näch­ster Zeit wei­te­re Impf­ter­mi­ne vor Ort geplant. Außer­dem besteht wei­ter­hin die Mög­lich­keit, sich im Impf­zen­trum in Helm­brechts, Gustav-Weiß-Str. 7 imp­fen zu las­sen. Ter­mi­ne dafür kön­nen von Mon­tag bis Frei­tag in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr unter der Tele­fon­num­mer 09281–57-777 ver­ein­bart werden.