Kin­der in Zei­ten der Unsi­cher­heit und Ver­än­de­rung – Wie Eltern hel­fen können

Der Fami­li­en­bund der Katho­li­ken lädt am 20. Novem­ber 2021 ab 14:00 Uhr zur fami­li­en­po­li­ti­schen Jah­res­ta­gung zum The­ma „Kin­der in Zei­ten der Unsi­cher­heit und Ver­än­de­rung – Wie Eltern hel­fen kön­nen“ ein. Refe­rent Peter Karl wird in sei­nem Impuls­vor­trag erklä­ren, wel­che Erzie­hung, Beglei­tung und För­de­rung für Kin­der in Zei­ten von Unsi­cher­heit und Ver­än­de­run­gen hilf­reich sind. Nach dem Vor­trag gibt es die Mög­lich­keit zum gemein­sa­men Aus­tausch und Hil­fe­stel­lun­gen für die Praxis.

Die Teil­nah­me ist kosten­los. Eine Betreu­ung für Kin­der ab 3 Jah­ren wird ange­bo­ten. Auf­grund der begrenz­ten Platz­zahl ist eine Anmel­dung unbe­dingt erforderlich.