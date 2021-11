Auf Grund von Stra­ßen­bau­ar­bei­ten ist mit Ver­kehrs­be­hin­de­r­un­gen­auf der St 2244 zwi­schen Strul­len­dorf und Bam­berg ab dem 17. Novem­ber 2021 zu rechnen.

Der Ver­kehr in Fahrt­rich­tung Bam­berg wird in Strul­len­dorf über die Haupt­s­moor­stra­ße in Rich­tung St 2188 (Ver­bin­dungs­stra­ße Amling­stadt – Bam­berg) umge­lei­tet. Eine ent­spre­chen­de Beschil­de­rung wird vor Ort ein­ge­rich­tet. Aus Bam­berg kom­mend kann der Ver­kehr auf gewohn­ter Strecke fah­ren. Die Zufahrt zum Gewer­be­ge­biet Strul­len­dorf (Nord­ring) ist hier­bei aus bei­den Rich­tun­gen gewährleistet.

Um Beach­tung und Ver­ständ­nis wird gebeten.