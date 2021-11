Zum Volks­trau­er­tag am Sonn­tag, 14. Novem­ber, lädt die Stadt Bam­berg alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Stadt zu einer Gedenk­ver­an­stal­tung um…

Bam­berg: Geden­ken an die Toten der Coro­na-Pan­de­mie

Bamberg/​Hof: Unter­neh­me­rin­nen Award wie­der live in Ober­fran­ken ver­lie­hen

Am Diens­tag, 09. Novem­ber hat der Bun­des­ver­band mit­tel­stän­di­sche Wirt­schaft e.V. (BVMW) in der Bür­ger­ge­sell­schaft in Hof zum zwei­ten Mal den…