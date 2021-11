Die Nach­fra­ge nach Imp­fun­gen hat in den ver­gan­ge­nen Tagen deut­lich zuge­nom­men: Nicht zuletzt aus die­sem Grund wird das Impf­an­ge­bot des Kro­nacher Impf­zen­trums erneut aus­ge­baut. Ab dem näch­sten Don­ners­tag, 18. Novem­ber, wird es dem­nach wie­der die Mög­lich­keit geben, sich nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung auch in Neu­ken­roth (Zecher­hal­le), Stein­bach am Wald (Renn­steig-Hal­le) und Nord­hal­ben (Nord­wald­hal­le) imp­fen zu las­sen. Die Impf­au­ßen­stel­len stel­len damit ein zusätz­li­ches Impf­an­ge­bot zu dem bereits bestehen­den von nie­der­ge­las­se­nen Ärz­ten sowie des Impf­zen­trums mit sei­nem Impf­bus dar.

Für eine Imp­fung in einer der Außen­stel­len sowie im Impf­zen­trum ist eine Ter­min­ver­ein­ba­rung über das zen­tra­le Regi­strie­rungs­por­tal Bay­Im­co unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern/​c​i​t​i​z​en/ mög­lich. Über die­ses Por­tal kann man sich sowohl für eine Erst- als auch eine Auf­fri­schimp­fung anmel­den. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den bei der Ter­min­ver­ga­be für eine Auf­fri­schimp­fung gebe­ten dar­auf zu ach­ten, dass seit der vor­aus­ge­gan­ge­nen Imp­fung sechs Mona­te ver­gan­gen sein müs­sen. Impf­ter­mi­ne kön­nen dar­über hin­aus von Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 16 Uhr auch tele­fo­nisch ver­ein­bart wer­den unter 09261/678666. Auf­grund des aktu­ell hohen Anruf­auf­kom­mens bit­tet das Impf­zen­trum aller­dings um Ver­ständ­nis, dass es zu War­te­zei­ten kom­men kann.

Dar­über hin­aus besteht wei­ter­hin die Mög­lich­keit, sich ohne Ter­min imp­fen zu las­sen. Dies ist mög­lich im Impf­zen­trum (jeweils mitt­wochs und frei­tags von 13 bis 18 Uhr und sams­tags von 8 bis 15 Uhr) sowie an einer der Hal­te­stel­len des Impf­bus­ses. Aller­dings kann es auf­grund der hohen Nach­fra­ge aktu­ell zu War­te­zei­ten kom­men. Bei die­ser Gele­gen­heit wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass Imp­fun­gen auch von nie­der­ge­las­se­nen Ärz­ten durch­ge­führt wer­den und die War­te­zei­ten dort mög­li­cher­wei­se kür­zer sind.

Dass die Impf­ka­pa­zi­tä­ten im Impf­zen­trum mit den dazu­ge­hö­ri­gen Ange­bo­ten nun zeit­nah erhöht wer­den kön­nen, ist auch der Ent­schei­dung von Land­rat Klaus Löff­ler aus dem Som­mer zu ver­dan­ken, die Impf­struk­tu­ren nicht kom­plett zurück­zu­fah­ren, so dass der Impf­be­trieb nun schnell erwei­tert wer­den kann mit dem Ziel, bereits ab dem kom­men­den Mon­tag rund 1300 Imp­fun­gen pro Woche durch­zu­füh­ren. Unter­stüt­zung erfährt das Kro­nacher Impf­zen­trum dabei durch ins­ge­samt 13 Bun­des­wehr­kräf­te. Zehn von ihnen haben bereits Anfang die­ser Woche ihren Dienst auf­ge­nom­men, wei­te­re drei mit ent­spre­chen­der Sani­täts­aus­bil­dung wur­den nun zusätz­lich geneh­migt. Land­rat Klaus Löff­ler hat sich per­sön­lich für die­se Unter­stüt­zung ein­ge­setzt und ist der Bun­des­wehr dafür eben­so dank­bar wie dem BRK-Kreis­ver­band, der dar­über hin­aus drei Per­so­nen für das Impf­zen­trum abstel­len wird.

Impf­au­ßen­stel­len (vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung erforderlich)

Neu­ken­roth Zecherhalle:

18. Novem­ber

25. Novem­ber

7. Dezem­ber

14. Dezem­ber

21. Dezem­ber

Nord­hal­ben Nordwaldhalle:

23. Novem­ber

2. Dezem­ber

9. Dezem­ber

16. Dezem­ber

23. Dezem­ber

Stein­bach am Wald Rennsteig-Halle:

22. Novem­ber

29. Novem­ber

6. Dezem­ber

13. Dezem­ber

20. Dezem­ber

Ter­mi­ne Impfbus